تعديل جدول «آسيوية اليد» للناشئين بعد شطب نتائج العراق وكوريا

المصدر: عمان - فائز بجبوج

قررت اللجنة الفنية لبطولة آسيا الثامنة للناشئين لكرة اليد، المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان، خلال اجتماعها أول من أمس، برئاسة الكويتي جاسم ذياب، إجراء تعديلات على برنامج مباريات الدور الثاني، بعد قرارها بشطب نتائج منتخبي العراق وكوريا الجنوبية، في المجموعة الثالثة، التي ضمتهما خلال منافسات الدور الأول، بسبب التلاعب في النتائج، وحرمانهما من استكمال البطولة.

وقامت اللجنة الفنية بتقسيم الفرق الثمانية الأولى التي بلغت الدور الثاني، إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات البحرين والأردن والهند واليابان، بينما ضمت الثانية 3 فرق، كما طال التغيير على الفرق التي لم يحالفها التوفيق في البقاء بين الكبار، وأصبح عددها 5 فرق، بعد شطب العراق وكوريا، وتم وضع الفرق الخمسة في مجموعة واحدة، تقام مبارياتها بطريقة الدوري من دور واحد.

اعتذار

ووجّه نائب رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة اليد، جونج تشوي، رسالة اعتذار للاتحاد الآسيوي وللجنة المنظمة للبطولة، عما بدر من فريقه ومدربه خلال مباراتهم مع المنتخب العراقي، وطالب اللجنة المنظمة والفنية، أن تسمح لفريقه بدخول صالة المباريات.

والاعتذار العلني للجنة المنظمة ولجميع المسؤولين والفرق، عما بدر منهم، وبوجود جميع وسائل الإعلام، وبالتحديد المرئية، كما أكد الاتحاد الكوري، على شطب اسم مدرب المنتخب من سجلات اتحادهم، ومنعه من مزاولة نشاط اللعبة مستقبلاً.

مفاجأة

وقال السوري عبد الكريم الراعي عضو الاتحاد الآسيوي، رئيس اللجنة الفنية للبطولة، إن الذي حدث في مباراة المنتخبين العراقي والكوري، شكّل لنا وللجميع مفاجأة،.

وخاصة هو الأول من نوعه في البطولات الآسيوية السابقة، وأضاف أن الإماراتي صالح بن عاشور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، منح الفريقين العديد من الفرص والعديد من التنبيهات لعدم اللعب بهذه الطريقة المكشوفة والمرفوضة من الجميع، كمسؤولين عن البطولة والفرق المشاركة، وحتى جماهير البطولة، ولكن للأسف تمادى المنتخبان.

على جانب أخر، يلعب منتخبنا الوطني اليوم، في دور الترضية، لتحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر، وذلك على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، ويأمل منتخبنا في الفوز، لضمان الحصول على مركز جيد في لائحة الترتيب.

لقاء اليوم

يواجه منتخبنا الوطني اليوم، وللمرة الثانية، المنتخب القطري، في دور الترضية، لتحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر، وذلك على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، ويأمل منتخبنا في الفوز، لضمان الحصول على مركز جيد في لائحة الترتيب.