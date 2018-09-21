فريق الإمارات للدراجات يتعاقد مع الكولومبي مونتويا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مسؤولو فريق الإمارات للدراجات الهوائية، عن توقيع عقد مع حامل لقب البطولة الوطنية لسباقات الطرق الكولومبية، الدراج سيرجيو هيناو مونتويا.

والذي سينضم إلى فريق الإمارات بصفقة لمدة عامين تبدأ في 2019، ويعد هيناو، البالغ من العمر 30 عاماً، أحد أفضل الدراجين الكولومبيين المتخصصين بسباقات التسلق، وقد بدأ مسيرته كدراج محترف عام 2007، وحقق 19 فوزاً حتى الآن، بما في ذلك فوزان متتاليان في البطولة الوطنية (2017 و2018)، إضافةً إلى فوزه في سباق باريس-نيس عام 2017. وسيحقق الفريق بوجوده أبعاداً جديدة.

حيث سيزيد من القدرة التنافسية للفريق في سباقات المراحل القصيرة، ومراحل الجولات الكبرى، وسباقات اليوم الواحد. وتمكن الدراج الكولومبي مؤخراً من احتلال المركز الثامن والعشرين في التصنيف العام في جولة إسبانيا، وسيكون عنصراً مهماً لدى الفريق بفضل قدرته على التحمل وقوته، ولاسيما في الجولات الطويلة التي تمتد على ثلاثة أسابيع.

وسينضم إلى هيناو زميله الكولومبي، الدراج المحترف الجديد كريستيان مونيوز. ويعد مونيوز آخر الدراجين اليافعين الذين انضموا إلى فريق الإمارات هذا العام، وهو يبلغ من العمر 22 عاماً، ويعتبر أحد أهم الدراجين الواعدين. اشتهر مونيوز بعد أن قدم أداء مميزاً في البطولات الدولية، حيث فاز في مرحلة من جولة إيطاليا لتحت 23 عاماً، وتمكن من الحفاظ على الصدارة في السباقات الجبلية في جولة أفينيه، وهو السباق الذي فاز فيه زميله المستقبلي في الفريق الدراج السلوفيني تادج بوجاتشار.