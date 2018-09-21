التجارب الحرة تدشن رابع جولات مونديال الفورمولا1

المصدر: شيانغ يانغ - البيان الرياضي

تدشن التجارب الحرة اليوم، فعاليات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تستضيفها مدينة شيانغ يانغ الصينية، ومن خلال تلك التجارب، تطمئن الزوارق الـ 19 المشاركة على جاهزيتها الكاملة، قبل خوض المنافسات الرئيسة، التي تبدأ بسباق أفضل زمن غداً.

ومنه يتحدد أول المنطلقين في السباق الرئيس على لقب الجولة، بعد غد، ويدخل سباق التحدي زوارق أبوظبي حاملة اللقب العالمي، بمعنويات عالية، كما يمثل الإمارات زوارق الفيكتوري، وتتطلع بدورها للوجود بقوة في صلب المنافسة على اللقب العالمي، وسط تنافس قوي من باقي الزوارق المشاركة، والتي تستهدف أيضاً التقدم في لائحة الترتيب، وأخذ موقع على منصة التتويج.

جاهزية وطموح

ويستعد زورق «أبوظبي 5»، بقيادة ثاني القمزي، و«أبوظبي 6»، بقيادة شون تورنتي، و«أبوظبي 35»، بقيادة إريك ستارك، لجولة الصين، وثلاثتهم هدفهم الاستمرار في صدارة البطولة، والبقاء في المقدمة، خاصة أن المتصدر حالياً هو ستارك برصيد 41 نقطة، ويأتي القمزي ثانياً برصيد 39 نقطة.

وتورنتي ثالثاً برصيد 32 نقطة، وهي الجرعة المعنوية الكبيرة، والثقة التي يتسلح بها الفريق قبل انطلاق هذه الجولة.وتشهد فعاليات اليوم، الفحص الفني المعتاد لكافة الزوارق المشاركة، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي في السباق، وتثبيت الحضور لكل المنافسين، وكان يوم أمس قد شهد إخراج كافة الزوارق من الحاويات، وإعداد معسكر السباق للمنافسين.

وخيام الفرق المختلفة في موقع السباق، وتعد جولة شيانغ يانغ، هي بداية المشوار الآسيوي للبطولة، والذي سيضم ثلاث جولات أخرى لاحقاً في الهند، وختام البطولة في إمارتي أبوظبي والشارقة، وكان فريق أبوظبي قد أنهى الجولة الماضية من البطولة.

والتي أقيمت في مدينة إيفيان الفرنسية في يونيو الماضي، بإنجاز تاريخي، لم ولن يتكرر، بصعود متسابقيه الثلاثة معاً على منصة التتويج في المراكز الثلاثة الأولى للجولة، وهو التفوق الذي صنع أمجاداً جديدة وقوية للفريق الإماراتي، وجعله أحد أقوى الفرق المصنفة عالمياً في فئة الفورمولا1 في الوقت الحالي، خاصة أنه أيضاً حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي.

وشهدت خيمة فريق أبوظبي، اهتماماً كبيراً ومتواصلاً من مدرب الفريق جيدو كابليني، من أجل إعداد الزوارق وتجهيزها بالشكل المطلوب قبل بدء السباق.

حيث ينظر الإيطالي المحنك إلى نقاط هذه الجولة، على أنها ستسهم، وبشكل كبير، في أن يبتعد الفريق عن بقية المنافسين، في حال تمكّن من تحقيق أكثر من منصة في ختام الجولة، وقد يكون أكثر ما يطمئن المدرب، هو أن زوارقه الثلاثة معاً في صدارة الترتيب العام للبطولة، ولديه أكثر من ورقة رابحة لتحقيق الفوز والتفوق معاً.

أسرار خاصة

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، على أن يوم الفحص الفني دائماً ما يكون هادئاً، ولا يعكس ما يخفيه كل فريق من قدرات وتغييرات مختلفة، وقال: لن يكون هناك اليوم أي أوراق قد تكشفها الفرق، خاصة من خلال التجارب الحرة الاختيارية، الجميع لديه أسراره الخاصة، سواء من ناحية المراوح أو وزن الزورق أو الإعدادات المختلفة.

والكل يرغب في أن تظل هذه الأسرار حبيسة خيمته حتى صباح الغد، وموعد التجارب الحرة الرسمية، والتي سيليها سباق أفضل زمن، نواصل التحضير اليوم والتجهيز، ونركز على مستوى متسابقينا ودرجة إعدادهم قبل انطلاق المنافسة الحقيقية غداً وبعد غد.

النجمة السابعة

تأتي إقامة البطولة في مدينة شيانغ يانغ، لكي تكون المدينة رقم 7 في تاريخ استضافة مدن جمهورية الصين لجولات البطولة، منذ انطلقت هنا لأول مرة في مدينة شينغدو في 2006، وبعدها توالت الاستضافة في مدن شينزن، ليوزهو، زيان، لينين، هاربين، وصولاً الآن إلى شيانغ يانغ، وكان النصيب الأكبر من استضافة الجولات لمدينة ليوزهو، والتي استضافت البطولة أحد عشر موسماً على التوالي، ابتداء من 2008.