إجراءات وزن بطولة غراند سلام للجوجيتسو اليوم

المصدر: لوس آنجليس - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت لوس آنجلس «الرابعة فجراً بتوقيت أبوظبي»، إجراءات الوزن الرسمية للجولة الثانية من النسخة الرابعة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ستستضيفها مدينة لوس آنجليس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية غداً، اعتباراً من العاشرة صباحاً بتوقيت لوس آنجليس «التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي».

وذلك في إحدى صالات مركز المؤتمرات الشهير «كونفينشال سنتر» الشهير. وسوف يشرف 14 حكماً على تلك الإجراءات، التي تعد جسر العبور الوحيد للسماح لأي لاعب أو لاعبة، بالحصول على بطاقة المشاركة في المنافسات.

إجراءات إلزامية

وتكمن أهمية إجراءات الوزن التي ستجرى في قاعة الإحماء للبطولة مساء اليوم، أنها إلزامية، تحدد وزن وفئة اللاعب التي سيشارك فيها، علماً بأن جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، سوف يشارك فيها الناشئون والناشئات تحت 18 سنة، والبالغون والبالغات تحت 30 سنة، في 5 أحزمة، هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات، لمختلف الأوزان.

بالإضافة إلى فئة الـ«ماسترز» 1، و2، و3، و4.. وبعد إجراءات التسجيل، سوف تتم عملية قرعة المواجهات، التي ستحدد أطراف النزالات من الأدوار التمهيدية وحتى الأدوار النهائية، حيث إنه سيمكن للاعب أن يتصور طريقه من أول نزال، وحتى النزال النهائي، في حالة فوزه في كل النزالات، حيث إن النزالات ستجرى بنظام «خروج المغلوب مباشرة».

استعداد للحدث

وكانت صالة «كونفينشال سنتر»، قد استعدت أمس لاستضافة الحدث، من خلال أعمال التأسيس والتجهيز التي تشرف عليها اللجنة المنظمة، المنبثقة عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع الشريك المحلي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث جرت أعمال وضع الأبسطة.

ولافتات الدعاية للرعاة، وتوصيلات نظام احتساب النقاط، التي تتم بين حكام الطاولات، وبين أرض البساط، على ضوء القرارات التي يصدرها حكم البساط من أجل وضعها مباشرة على لوحة كل بساط من الأبسطة السبعة، التي تستضيف النزالات، وترصد اللجنة المنظمة للبطولة، مبلغ 120 ألف دولار أميركي جوائز لنزالات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، والتي ستقام كل أدوارها يوم غد السبت، اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

الوزن الثقيل

وتبدأ في اليوم الثاني (الأحد)، نزالات الإثارة بين أساطير العالم في الوزن الثقيل ببطولة «ملك البساط»، اعتباراً من الواحدة ظهراً بتوقيت لوس آنجلس، وحتى الساعة الخامسة، ولمدة 4 ساعات كاملة، تعلن في نهايتها عن ملك البساط في العالم لتلك الجولة.

والذي سيلتقي مع بطل العالم في نفس المسابقة التي أقيمت في أبوظبي، على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها العاشرة، حيث تم تحديد موعد الأسطوري في أبريل المقبل على صالة أيبيك أرينا، للإعلان عن بطل العالم الجديد، وملك البساط لعام 2019.

جوائز قيمة

رصدت اللجنة المنظمة مبلغ 10 آلاف دولار أميركي لصاحب المركز الأول في نزالات «ملك البساط» بلوس آنجلس، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 6 آلاف دولار، والمركز الثالث على 3 آلاف دولار، واللاعبون أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر على مبلغ ألفي دولار لكل واحد.

فيما خصصت جائزة قيمتها ألف دولار لأفضل نزال للاعب صاحب المركز الأول، ومثلها لصاحب المركز الثاني، ومثله لصاحب أفضل استسلام في البطولة، وبذلك يبلغ إجمالي جوائز «ملك البساط» 42 ألف دولار أميركي، وهي التي ستجرى جميعها على بساط واحد في منتصف الصالة.

وتضم أسماء الأساطير الذين وصلوا بالفعل، كلاً من ايربيث سانتوس الفائز مرتين ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين (2016-2018). وبطولة أبوظبي غراند سلام طوكيو (2015)، وبطولة أبوظبي غراند سلام لوس آنجلس (2015)، وبطولة أبوظبي غراند سلام ريو دي جانيرو (2015).

وبطولة أبوظبي غراند سلام لندن (2016)، وعالمية أبوظبي للمحترفين في 2018. وريكاردو أيفانجيلستا الفائز ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو (2016)، وجولة أبوظبي غراند سلام في لوس آنجلس (2015).

وجولة أبوظبي غراند سلام ريو دي جانيرو في نفس العام، وجولة لندن غراند سلام عام 2016. وجوتنبيرج بيريرا الفائز ببطولة أبوظبي غراند سلام طوكيو (2018)، وجيرار لابينسكي الفائز ببطولة أبوظبي غراند سلام ريو دي جانيرو (2017)، ورودوسون تيليز الفائز بدولة أبوظبي غراند سلام في طوكيو العام الجاري، وتانر رايس الفائز بالمركز الأول في أبوظبي غراند سلام لوس آنجلس (2015).

وآدم ووردنيسكي الحاصل على أعلى تصنيف للاتحاد الإماراتي للجوجيتسو في أوروبا، وأليساندرو سيكوني الفائز ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في عام 2009، وغابريل أرجيس الفائز مرتين ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين (2016-2017).

وجولة أبوظبي غراند سلام لوس آنجلس (2016)، وجولة أبوظبي غراند سلام طوكيو (2016)، وجولة أبوظبي غراند سلام بطل أبوظبي (2017)، بالإضافة إلى اللاعب جاكسون سوزا الفائز بلقب أبوظبي غراند سلام جولة لندن عام 2017.

إجراءات

حددت اللجنة المنظمة الساعة السابعة من مساء يوم غد لإجراء إجراءات الوزن لأساطير اللعبة، إيذاناً بدخولهم أجواء المنافسات في اليوم التالي، وستكون كل النزالات لفئة الوزن الثقيل من 96 - 110 كغم، ولن يزيد وقت النزال على 6 دقائق، ويخضع لنفس قوانين اللعبة المعتمدة دولياً، والمطبقة في كل نزالات «النيوازا».