إدانة ملاكم سوري بتناول المنشطات وتأجيل مباراته مع أوكيندو

المصدر: ا ف ب

اضطر السوري المقيم في ألمانيا مانويل شار لتأجيل مباراته مع متحديه البورتوريكي فريس أوكيندو على لقب الوزن الثقيل للجمعية العالمية للملاكمة، بعد ثبوت تناوله مواد منشطة، بحسب تقارير صحافية ومقربين.

ويحمل شار (33 عاما) المولود في لبنان والمقيم في ألمانيا منذ فترة طويلة، حزام الوزن الثقيل للجمعية، وهو غير الحزام الخاص بـ"الأبطال السوبر" الذي يحمله البريطاني أنطوني جوشوا.

وكان النزال بين شار (33 عاما) وأوكيندو (45 عاما) مقررا في 28 سبتمبر في مدينة كولن الألمانية، وأرجئ على خلفية فحص إيجابي للمنشطات خضع له الملاكم السوري في اغسطس الماضي.

وقال الملاكم لصحيفة "كولنر إكسربس" التي تتخذ من المدينة مقرا لها، أنه صدم بالنتيجة، "ولا أستطيع الا البكاء"، مؤكدا عدم تناوله مواد محظورة.

أضاف "في ظل هذه الظروف، لا خيار لدينا سوى إلغاء النزال للدفاع عن لقبي العالمي".

وأكد الفريق التابع لشار هذه الأنباء لوكالة "سيد" الألمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن نتائج اختبارات الكشف على المنشطات التي خضع لها شار في نهاية الشهر الماضي من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات جاءت إيجابية، وأظهرت وجود آثار لمادتي ايبيترينبولون ودروستانولون، وهما من المواد المحظورة.

وقال الخبير في المنشطات فريتز شورغيل لصحيفة "بيلد" الألمانية إن المواد التي ثبت أن شار تناولها تهدف الى "زيادة قوة العضلات".

وبعد إحراز لقبه في نوفمبر 2017، زعم شار أنه يحمل الجنسية الألمانية. ثم قدم اعتذاره رسميا، بعدما سبق لألمانيا ان أشادت به كونه أول بطل ألماني يتوج منذ 85 عاما.

وتبين أن شار ولد في لبنان من أب سوري، ووصل الى ألمانيا في عمر 5 سنوات، مع والدته وخمسة من اشقائه وشقيقاته. ونجا الملاكم في عام 2015 من حادثة إطلاق نار تعرض لها اثناء وجوده في مطعم للوجبات السريعة، وقد أصيب بأربع رصاصات في معدته، وعاد الى حلبة الملاكمة بعد سبعة أشهر من الحادثة.