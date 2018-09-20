فوز النصر والجزيرة في ختام ثاني جولات كأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر فريق الجزيرة، المجموعة الأولى بكأس الإمارات للرجال لكرة اليد، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، عقب فوزه على جاره فريق بني ياس 22/‏18، وحل ثانياً النصر برصيد 4 نقاط، عقب فوزه على فريق الوحدة بنتيجة 28/‏13، بختام الجولة الثانية للبطولة أول من أمس.

فوز النصر

ولم يجد فريق النصر صعوبة في تخطي فريق الوحدة، الوافد الجديد على اللعبة، في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، ودانت له أفضلية اللعب والنتيجة من البداية وحتى النهاية السعيدة والمتوقعة، عندما واجهت كتيبة العميد الأزرق المتجانسة، بخبرات لاعبيها من اللاعبين القدامى، بالإضافة للعديد من العناصر الشابة، إلى جانب محترفهم التونسي مصباح الصانعي، الذي أكد حضوراً قوياً خلال ظهوره الأول بجولتي البطولة، منهياً الشوط الأول 12/‏6، وسعى فريق الوحدة، بقيادة مدربه المصري محمد متولي، للخروج من المباراة بنتيجة مرضية، في ظل عناصره الشابة، إلى جانب محترفهم المصري محمد عبد الوهاب، وبذلك يكون الوحدة قد تلقى خسارته الثانية، وكانت الأولى أمام جاره الجزيرة 20/‏15.

لقاء أبناء العاصمة

وحقق الجزيرة فوزه الثاني في البطولة، الذي جاء على حساب جاره بني ياس في مباراة أبناء العاصمة، بنتيجة 22/‏18، منحته الصدارة 6 نقاط، مثلت العلامة الكاملة بختام المباراة التي دانت له أفضلية اللعبة، والتقدم بالنتيجة، وبفارق لم يتجاوز 4 أهداف، حتى نهاية الشوط الأول 12/‏8، وبصحوة لم تدم طويلاً، ضيّق السماوي الضيف الجديد، الفارق لهدف 16/‏15، بفضل مشاركة المحترف السوري عبد الغني غالب، والناشئ العراقي جعفر صباح، والذي يلعب بصفوف الفريق بصفته من المقيمين، وفق لوائح الاتحاد، واستعاد الجزيرة توسيع الفارق إلى 4 أهداف، منهياً المباراة لصالحه 22/‏18، رغم عدم وجود محترف بصفوفه، وتم إنذار مدرب الجزيرة ثابت محفوظ لدخوله الملعب.

تحكيم وحضور

أدار مباراة النصر والوحدة، الحكمان إسماعيل سالم ونبيل خميس، وعلى الطاولة خميس العشر وفاضل غلوم، فيما أدار مباراة الجزيرة وبني ياس، الحكمان علي جعفر وياسر النقبي، وعلى الطاولة عادل غلوم وربيع خميس والمراقب جمال الشامسي، وشهدها من إدارة الجزيرة محمد السويدي وعوض هويشل، ومن بني ياس سليم الجنيبي رئيس شركة بني ياس للألعاب الجماعية، وربيع طماطم مشرف اللعبة بالنادي.