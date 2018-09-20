«مخيلة» تتصدر الإيذاع في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهت عزب أبناء القبائل، تحدياتها في الجولة الثانية من تمهيدي المرموم (مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم)، وذلك من خلال إقامة ستة عشر شوطاً لسن الإيذاع لمسافة 5 كيلومترات، على تحفة ميادين الهجن العربية في ميدان المرموم.

وظفرت (مخيلة)، ملك حمد العود سعيد العامري، بالصدارة في الشوط الأول للإيذاع البكار المحليات، بزمن 7:39:3 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وبالمقابل، حسمت (عوايد) بشعار سلمان سليم موسى المسعودي، الصراع في الشوط الثاني للبكار المهجنات، مسجلة توقيتاً بلغ 7:40:8 دقائق، ونجح (طاروق)، المملوك لعبد الله سعيد سالم الزرعي، في الحصول على صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات، في زمن 7:47:0 دقائق، أما (الأسد) لعبد الله أحمد بالعود الرميثي، فكان هو صاحب المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، بتوقيت 7:43:8 دقائق.

فوز (نوادر)

وأهدت (نوادر)، مالكها ظافر حمد مصلح جمهور الأحبابي، شرف الحصول على ناموس الشوط الخامس للبكار المحليات، بزمن 7:48:5 دقائق، وكانت (بلقيس) لأحمد سعيد منانه اجتبي، عند الموعد في الشوط السادس للبكار المهجنات، والذي حصلت على صدارته في توقيت 7:44:5 دقائق، ومنح (سلهود)، مالكه مظفر محمد خموشه العامري، المركز الأول في الشوط السابع للجعدان المحليات، وذلك في توقيت 7:45:3 دقائق، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن للجعدان المهجنات، لمصلحة (ريسنق) بشعار سعيد حمد بالقرين العامري، وذلك بزمن 7:42:3 دقائق.

الشوط التاسع

ومضى الشوط التاسع للبكار المحليات لمصلحة (الظفرة)، ملك محمد زايد خلفان المنصوري، والتي حققت توقيتاً زمنياً قدره 7:46:5 دقائق، واحتاجت (ارتياد)، ملك هناد سيف ناصر الرشيدي، إلى زمن 7:44:2 دقائق، للوصول إلى خط النهاية في الشوط العاشر للبكار المهجنات، وبالمقابل، تمكن (راهي) ملك حمد محمد سالم الكتبي، من التقدم على منافسيه من المطايا في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، مسجلاً توقيتاً 7:44:1 دقائق، وجاء (منذر)، المملوك لمطر عصيّان مطر المنصوري، على قمة الجعدان المهجنات في الشوط الثاني عشر، بزمن 7:49:0 دقائق.

إنهاء التحدي

وأنهت (بشارة)، التحديات في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات، لمصلحتها، وأهدت مالكها عبد الله مطر حاذه الكتبي، الصدارة في توقيت 7:46:5 دقائق، بينما ظفرت (الهدارة) لحمد سلطان راشد الكتبي، بالمركز الأول في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات، بزمن 7:45:0 دقائق، وتمكّن (سهم)، المملوك لسيف علي محمد سبت الخييلي، من الوصول إلى خط النهاية في زمن 7:48:0 دقائق، ليحصل على صدارة الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات.