الإعلان عن مسارات ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن مسارات النسخة العالمية الأولى لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيقام في العاصمة أبوظبي في الـ 7 من ديسمبر المقبل، بما يشمل أبرز معالم أبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية.

ويقام الماراثون بحلته العالمية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين، بجانب دعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة تعمل على ترسيخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية، ودعم الخطط الرامية لتشجيع فئات المجتمع لجعل الرياضة أولوية ونمطاً لحياة صحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بالمقر الرئيسي لأدنوك بأبوظبي أمس، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وليبوريو ستيللينو السفير الإيطالي لدى الدولة، وسيف عتيق الفلاحي مدير إدارة خدمات المجموعة والمراسم في أدنوك، واندريا ترابيو مدير ماراثون أدنوك أبوظبي، وبول تيرجات رئيس اللجنة الأولمبية الكينية، مصمم مسار ماراثون أدنوك أبوظبي، وهو بطل العالم 5 مرات في سباقات العدو للمسافات الطويلة وحامل الرقم القياسي العالمي، الفائز بميداليتــــين فضيتين أولمبيتين وفضيتين في بطولة العالم بسباق عشرة آلاف متر وذهبيتين في بطول العالم نصف ماراثون.

جوائز

كما تم الكشف خلال المؤتمر الصحفي عن الجوائز المالية للماراثون والتي تبلغ قيمتها 379 ألف دولار، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثاني بكل فئة على 25 ألف دولار، فيما ينال صاحب المركز الثالث 15 ألف دولار، كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولارا لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، بجانب جوائز المراكز الثاني والثالث، إضافة إلى ذلك جوائز السباقات المجتمعية.

كما تم الكشف في المؤتمر الصحفي عن رعاية امبوريو ارمانيEA7 للماراثون كراع فني لقمصان الماراثون، بجانب رعاية مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» والتي ستقوم بتقديم وتوفير خدماتها أثناء الحدث، بالإضافة لمياه مونفيزو المورد الرسمي لمياه الشرب، وبوكاري سويت المورد الرسمي للمشروبات الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية الناقل الرسمي للسباق، بالإضافة إلى راديو 1 وستار أف أم كشركاء إذاعيين للسباق.

تعاون

كما يقام الماراثون بالتعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات «بلدية أبوظبي» وأبوظبي للإعلام. كما سيقام ماراثون أدنوك أبوظبي لمسافة 42.195 كلم، حيث سينطلق بتمام الساعة 6 صباحاً من أمام المقر الرئيسي لأدنوك على كورنيش أبوظبي، مرورا بقرية تراث الإمارات وسارية العلم الكبير في منطقة كاسر الأمواج، ثم منطقة المارينا مول وإلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن أحد أبرز المعالم التاريخية الشاهدة على مسيرة التقدم والنهضة الشاملة لأبوظبي منذ القرن الثامن عشر، ثم يتجه مسار الماراثون لميناء زايد، ومن ثم العودة باتجاه المبنى الرئيسي لأدنوك الذي سيكون النقطة الختامية للماراثون.

سباقات

كما سيقام، بجانب الماراثون سباقات مجتمعية مصاحبة لمسافات 2.5 و 5 و 10 كلم لمختلف الفئات والأعمار من فئات مجتمع أبوظبي، دعما لمجتمع رياضي مثقف وتعزيزا لنمط الحياة الصحية، انطلاقا من حرص مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك على تبني الممارسات الرياضية والإيجابية والحد من المعوقات الصحية.

ويعكس مسار ماراثون أدنوك أبوظبي أبرز معالم أبوظبي، بما يعزز مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة وملتقى مميز للأبطال والرياضيين وصناع القرار الرياضي الدولي، ومدينة نابضة بالحياة الرياضية.

وسبق لمجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك تحديد القيمة المالية للمشاركة في الماراثون بقيمة 350 درهما، و50 و 75 درهما لمساري 2.5 و 5 كلم و 150 درهما لمسار الـ 10 كلم، كما تم تخصيص الموقع الإلكتروني www.adnocabudhabimarathon.com. لتسجيل الراغبين بالمشاركة لعموم فئات المجتمع بجانب المشاركة العالمية لأبطال المسافات الطويلة والمحترفين القادمين من مختلف دول العالم.

2016

يعد العداء الاثيوبي فييسا ليليسا من أبرز الأسماء العالمية المشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي، وهو صاحب فضية الماراثون بدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو والفائز 5 مرات بذهبية سباقات الماراثون «دبلن بايرلندا، شيامن بالصين، طوكيو باليابان»، وذهبيتين لنصف ماراثون «نيويورك، بوغوتا كولومبيا»، بجانب العداء الكيني أبراهام كيبتوم صاحب افضل رقم في نصف ماراثون كوبنهاغن 2016 بزمن 59.36 دقيقة، وأفضل رقم في ماراثون امستردام 2017 بزمن 2.05.26 ساعتين.

وتقف في طليعة المشاركات على صعيد السيدات العداءة البحرينية يونيس شومبا الحائزة على 3 ذهبيات في عام 2017 في ماراثون بيروت ونصف ماراثون كوبنهاغن ونصف ماراثون لشبونة وبرونزية بطولة العالم نصف ماراثون في فالنسيا 2018، كما حققت ذهبية السيدات في بطولة الألعاب الآسيوية في البحرين 2016.

26

تحضيراً لماراثون أدنوك أبوظبي الحدث المرتقب الذي من المتوقع له أن يشهد حضوراً قوياً في المشهد الرياضي الدولي خلال الفترة القادمة، أطلق مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) البرنامج المجتمعي التدريبي المصاحب لـ«ماراثون أدنوك أبوظبي» والذي يتضمن حصصا تدريبية لكافة المشاركين من مختلف فئات المجتمع في السباقات المجتمعية التي تقام بالتزامن مع الماراثون، حيث يمتد البرنامج الإعدادي حتى 26 نوفمبر المقبل، بواقع 12 أسبوعاً، وذلك ضمن الجهود المتواصلة بين المجلس وأدنوك لتعزيز نمط الحياة الصحية في المجتمع، وإتاحة الفرصة للمشاركين في الماراثون والسباقات المجتمعية للاستعداد بشكل جيد لخوض منافسات مختلف فئاته، خصوصا في السباقات المجتمعية التي تقام لمسافات 10 كم، 5 كم، 2.5 كم.