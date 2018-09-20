العواني: الماراثون يعزز مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ضرورة الإعلان والكشف عن مسارات وجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي، وفق البرنامج التحضيري المعتمد لتنظيم الحدث، مؤكداً أن الماراثون يعزز مكانة الإمارات الدولية، مشيداً بأهمية الشراكة الفاعلة بين مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك وانعكاسها الكبير على دعم قطاع الرياضة وإثرائه ببرامج ومبادرات جديدة وفعاليات رياضية عالمية بأعلى مستوى، بما يعزز مسار خطط التنمية المتواصلة للحركة الرياضية ويدعم مكانة الدولة وشراكاتها مع مختلف الجهات والاتحادات الرياضية الدولية.

وأضاف: فخورون بالتجربة والنموذج الاستثنائي لأدنوك ومسيرتها الوطنية الرائدة، ونتطلع بشراكتنا لتحقيق أعلى معايير النجاح لماراثون أدنوك أبوظبي الذي سيقام للمرة الأولى وسط مشاركة عالمية وحضور قوي من المحترفين والهواة وعموم فئات المجتمع في البرنامج الرياضي المصاحب للماراثون الرئيسي.

رعاية

وتابع العواني: نشيد برعاية امبوريو ارماني وانضمامه لقائمة رعاة الحدث بجانب مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وشركاء الحدث القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات «بلدية أبوظبي» وقناة أبوظبي الرياضية الناقل الرسمي للسباق، ومياه مونفيزو المورد الرسمي لمياه الشرب وبوكاري سويت، بالإضافة إلى راديو 1 و ستار أف أم، مؤكداً أن دور الرعاة والشركاء يمثل مرتكزاً رئيسياً في مسيرة نجاحات فعالياتنا الرياضية العالمية.

شكر

كما توجه العواني بالشكر، لبول تيرجات مصمم مسار ماراثون أدنوك أبوظبي، وهو بطل العالم 5 مرات في سباقات المسافات الطويلة، مؤكداً الحرص والاهتمام بان يكون المسار وفق أعلى المستويات العالمية، مبيناً أن تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي سيشكل دعما مهما لخطط استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وسيسهم بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة مهمة ومنصة حيوية في خارطة الرياضة العالمية، ويجسد حرص القيادة الرشيدة وكافة الجهات الحكومية والخاصة بالرياضة والدور البناء الذي تلعبه في تحقيق غايات المجتمعات المتقدمة.

جهود

من جانبه، قال عمر الصوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي بأدنوك: في إطار مسؤوليتها المجتمعية تحرص أدنوك على المساهمة في دعم جهود الدولة التي تستهدف تعزيز مكانة أبوظبي وريادتها بين المدن العالمية، وتنمية التفاعل الرياضي الدولي في العاصمة لتحقيق الإضافة والتميز لمسيرة المنجزات التنموية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. تأتي هذه الفعالية لتأكيد مكانة واسم أبوظبي كوجهة عالمية رياضية متميزة، كما يتيح الماراثون الفرصة للمشاركة وتشجيع المتسابقين، وعكس تفاعل ونشاط مجتمع أبوظبي.

وأضاف: «انطلاقا من مسؤولياتنا المجتمعية والنهج الوطني الذي تقتفيه أدنوك في كافة سياساتها وتعاملاتها، جاءت شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي سعياً وراء نجاح ماراثون أدنوك أبوظبي بما يعزز مكانته كأحد أهم الأحداث في أجندة إمارة أبوظبي الرياضية التي تحظى بدعم الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية، بجانب تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي بمشاركة عالمية ومجتمعية واسعة.»