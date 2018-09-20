جوجيتسو بني ياس إلى أميركا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

غادرت بعثة فريق الجوجيتسو بنادي بني ياس إلى الولايات المتحدة الأميركية أمس، للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام التي تقام في لوس أنجليس وتنطلق بعد غدٍ السبت، وضمت بعثة السماوي خالد على العولقي، إداري الفريق، واللاعبين: محمد علي السويدي، سالم مبارك زايد، خليفة الحمادي، زايد الكثيري، عمر خالد المنهالي، سلطان خميس العامري، بجانب اللاعبتين ريم العبيدلي، هند الحمادي.

وأكد إداري الفريق أنهم حريصون على الظهور الجيد في البطولة وتقديم مستويات مرضية وتحقيق نتائج إيجابية، ذاكراً أن الفريق تدرب بقوة في الفترة الماضية وسط اهتمام ودعم كبيرين من إدارة النادي، مؤكداً أن جميع الأبطال يتمتعون بروح معنوية عالية وإصرار كبير على التطور والتقدم وتحقيق الإنجازات.