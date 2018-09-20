«الثقة لأصحاب الهمم» يناقش ترتيبات استضافة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

ناقش مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة، استعدادات النادي لاستضافة بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر المزمع إقامتها في شهر فبراير 2019، وتجهيز فرق العمل والكوادر الفنية والإدارية لتخرج البطولة بالصورة المثلى، التي تليق بإمارة الشارقة ودولة الإمارات، كما استطلع المجلس استعدادات النادي لاستضافة وتنظيم ملتقى الشارقة الدولي التاسع لألعاب القوى للمعاقين، واستعرض فعاليات الأولمبياد الخاص الإماراتي، ودور النادي في دعم لاعبي الأولمبياد الخاص.

اجتماع الإدارة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة النادي وحضور كل من كلثم عبيد المطروشي نائب الرئيس مديرة فرع الفتيات، وحميد على العبار النائب الثاني رئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد، وعبدالله إبراهيم بن نصار رئيس اللجنة المالية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس اللجنة الرياضية، وعبد الغفور علي الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية، وحيدر طالب أربيع رئيس لجنة العلاقات العامة، وبدرية عبيد السويدي رئيسة لجنة الثقافة وتنمية المجتمع، ومريم علي الشحي رئيسة اللجنة الاجتماعية، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي، وطارق يسري السكرتير التنفيذي للنادي.دعم متواصل

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع أن الدعم المتواصل لصاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه من ذوي الإعاقة وتوفير البنية التحتية اللازمة من أجل حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز نابع من رؤية حاكم الشارقة في دمج هذه الفئة في المجتمع وتسخير قدراتهم لخدمة أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه٬ إضافة إلى توفير جميع الإمكانات لهم وتذليل العقبات كافة٬ من أجل التسهيل على هذه الفئة في حياتهم اليومية٬ سواء في أماكن التعليم أو الصحة أو المؤسسات الخدمية.

شهادة عالمية

وأشار بن خادم إلى أن لقب «الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر»، يعد تكريماً لإمارة الشارقة بوجه خاص ودولة الإمارات والمنطقة العربية بوجه عام وشهادة عالمية مرموقة على البعد الإنساني العظيم للتجربة العربية، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذا اللقب إضافة مهمة للألقاب التي حصلت عليها إمارة الشارقة وإنجاز آخر يضاف إلى رصيد إنجازات الإمارة الباسمة٬ ما يدل على أنها من المدن العالمية، التي تتوافر فيها أفضل معايير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع مراعية بذلك الحياة الاجتماعية، والإنسانية.

شكر

وجه مجلس إدارة النادي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل لفرسان الإرادة واهتمامه الدائم بقضايا أصحاب الهمم، ما أسهم بحصول إمارة الشارقة على لقب «الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر»، من قبل الاتحاد العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.