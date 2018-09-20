«تنفيذي الأولمبية» يعتمد المشاركة في أولمبياد الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، المشاركة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس خلال الفترة 6 –18 أكتوبر المقبل، والتي سيشارك فيها 3998 رياضياً من 206 دول يتنافسون في 32 رياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية للفترة الأولمبية مساء أول من أمس، بمقر اللجنة بدبي والذي ترأسه معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور كل من محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني، والعميد طلال أحمد الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية بالوكالة، وأعضاء المكتب وهم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ومحمد بن أحمد بن سليم، والمستشار أحمد الكمالي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، كما حضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

وتقدم الحضور في بداية الاجتماع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمه الكبير للحركة الأولمبية والرياضية، ومتابعة سموه الدائمة لكل مجريات العمل الأولمبي على الأصعدة المختلفة.

اكتشاف المواهب

واعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية خلال الاجتماع، تسمية العميد طلال الشنقيطي رئيساً للمكتب التنفيذي للنسخة السابعة للأولمبياد المدرسي، حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج الطلابي، الذي يكشف عن المواهب في العديد من الألعاب الفردية، ويدعم العناصر المميزة من أبنائنا وبناتنا على مستوى مدارس الدولة، كما اعتمد المكتب كذلك فريق عمل النسخة الرابعة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني برئاسة الدكتورة مي الجابر، من أجل الاستعداد المبكر للحدث والوقوف على كل الترتيبات اللازمة التي تضمن نجاحه وخروجه بالصورة المطلوبة.

فريق عمل

ويضم فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، كلاً من شريف العوضي ممثل ديوان حاكم الفجيرة، والمقدم فهد جمعة ممثل ديوان حاكم رأس الخيمة، وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وعبد الله سالم قنزول عن إمارة أم القيوين، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعادل البناي مدير قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وفاطمة سالم العامري عضو مجلس إدارة لجنة الإمارات للرياضة النسائية.

وسلطان راشد الزعابي من مركز التربية الرياضية العسكرية، ووداد أحمد بو حميد وعنود سعيد الفلاسي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والعميد عارف علي عبيد الريس أمين السر العام لاتحاد الشرطة الرياضي، وأحمد عبد الرحمن أحمد من وزارة التربية والتعليم، وسعود الجسمي مدير قسم الفعاليات بالمجلس التنفيذي لحكومة عجمان، وعبد العزيز علي الحصان رئيس قسم الأندية والرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة، وعبد الله الوهيبي ممثل الأولمبياد الخاص.

موافقة مبدئية

وقرر المكتب التنفيذي خلال الاجتماع، الموافقة المبدئية على المشاركة في دورة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى بسان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة (10 –14) أكتوبر من العام المقبل، على أن يتم تكليف اللجنة الفنية بدراسة الألعاب المدرجة بالحدث، مع إعداد تصور كامل عن إمكانية مشاركة رياضيينا وفقاً لنتائجهم في الاستحقاقات المختلفة.

ووافق المكتب التنفيذي على مشاركة اللجنة الأولمبية في فعاليات اجتماعي الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة 28 –29 من نوفمبر المقبل، والجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي ببانكوك خلال شهر مارس من العام المقبل.

من ناحية أخرى استعرض الحضور التقرير المبدئي لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي استضافتها إندونيسيا بمدينتي (جاكرتا –بالمبانج ) خلال أغسطس الماضي والتي حصد فيها أبناؤنا 14 ميدالية ملونة بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات في 4 رياضات هي الجوجيتسو والدراجات المائية وكرة القدم والجودو والرماية.

تهنئة

تقدم أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بالتهنئة إلى الرياضيين الذين نجحوا في رفع علم الدولة على منصات التتويج في هذا المحفل القاري المهم، مؤكدين ضرورة المضي قدماً في مسيرة التميز والعطاء.