أشون أول صيني يرفع الراية «الآسيوية» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصبح اللاعب أشون وو، أول صيني يحقق 3 ألقاب في الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حصد لقب بطولة «كي إل إم» المفتوحة في هولندا، ليقفز ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم ويؤمن مقعده للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

منافسة قوية

وتغلب الصيني وو على الإنجليزي كريس وود بعد منافسة قوية في الجولة الأخيرة، ليواصل اللاعب رفع «الراية الآسيوية» في الجولة الأوروبية، وتقدم اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، بفضل هذا اللقب من المركز 90 إلى 43 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن جمع 713.841 نقطة هذا الموسم، ورغم حصوله على المركز الثاني، فإن الإنجليزي وود عزز موقعه في «السباق إلى دبي» بتقدمه من المركز 25 إلى 21 بمجموع 1.307.934 نقطة.

شراكة في الثالث

وشارك البلجيكي توماس ديتري الياباني هيديو تانيهارا المركز الثالث بعد تأخرهما بفارق ضربتين عن البطل، وتتيح هذه النتيجة للاعبين تعزيزاً كبيراً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وذلك بهدف الحصول على مكان في بطولة موانئ دبي العالمية، بعدما قفز ديتري من المركز 54 إلى المركز 46 بمجموع 674.330 نقطة، بينما تقدم تانيهارا إلى المركز 49 بمجموع 632.523 نقطة.

يذكر أنه يحتل الإيطالي فرانشيسكو موليناري المركز الأول في السباق إلى دبي، برصيد 4.635.909 نقاط، ويحل باتريك ريد ثانياً بـ 3.057.948 نقطة، والإنجليزي تومي فليتوود حامل اللقب ثالثاً بـ 2.805.042 نقطة.