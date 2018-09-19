47 لاعباً ولاعبة يمثلون فرسان الإرادة في «الآسيوية البارالمبية»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم قائمة بعثة منتخباتنا الوطنية المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي ستقام بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 5 وحتى 13 أكتوبر المقبل، ويشارك في منافساتها 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة من القارة الصفراء.

وتتكون بعثة أصحاب الهمم من 87 فرداً منهم 47 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 8 رياضات هي: ألعاب القوى بـ 23 لاعباً ولاعبة، رفعات القوة بـ7 لاعبين، الرماية بـ6 لاعبين، البوتشيا بـ3 لاعبين، الدراجات بـ5 لاعبين، ولاعب واحد في كل من كرة الطاولة والقوس والسهم والجودو، فيما تغادر بعثة منتخبنا إلى جاكرتا اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

قائمة المنتخبات

ويضم منتخب ألعاب القوى كلاً من: زياد الحارثي، سارة السناني، حميد الحمادي، محمد الكعبي، نورة الكتبي، أحمد نواد، عبدالله الغافري، ذكرى الكعبي، علي عباس، عباد علي، سهام الرشيدي، ثريا الزعابي، أحمد الحوسني، محمد القايد، بدر الحوسني، عادل البلوشي، عبدالله المسباحي، راشد الزيودي، سعيد الضنحاني، حسن ملاليح، عائشة الخالدي، مريم المطروشي، مرسيم الزيودي، ويضم منتخب رفعات القوة كلاً من: محمد خميس، أحمد خميس، عادل شانبيه، سيف الزعابي، راشد حسن، هيفاء النقبي، موزة الزيودي، ويضم منتخب الرماية كلاً من: عبدالله سلطان العرياني، عبدالله سيف العرياني، عبيد الدهماني، عبدالله الأحبابي، سيف النعيمي، سعيد الطنيجي، ويضم منتخب البوتشيا كلاً من عائشة المهيري، خالد مراشدة، ريسة الفلاسي، ويضم منتخب الدراجات كلاً من راشد الظاهري، عايض الأحبابي، حسين المازم، أحمد المنصوري، عبدالله البلوشي، ويمثل منتخب تنس الطاولة يوسف الكعبي، ويمثل منتخب رماية القوس والسهم: محمد الشحي، ومنتخب الجودو: أحمد يعقوب آل علي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان الظاهري مدير عام شركة اتصالات بأبوظبي، وأبطال منتخب الإرادة أحمد المطيوعي وعبد الله العرياني وسارة السناني.

وأكد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس الاتحاد، أن المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الآونة الأخيرة ما هي إلا نتاج دعم قيادتنا الكريمة لأبنائها، إذ تعد رياضة أصحاب الهمم الرافد الرئيس لإنجازاتنا خلال الفترة السابقة والقادمة وحافزاً لبذل المزيد من الجهد.

وقال: نحن على مشارف مشاركة في بطولة رياضية هي الأهم في القارة الآسيوية ، ونحن أمام تحد جديد، وعلى ثقة بأن أبناءنا لن يخيبوا الظن مثلما عودونا دائماً على الإنجازات، خصوصاً وأن رياضة أصحاب الهمم في تطور مستمر، حيث نسعى لتقديم الأفضل في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به فرسان الإرادة، ومتفائلون بأن أبناءنا قادرون على العطاء ومواصلة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن منتخبنا لأصحاب الهمم يملك طموحات كبيرة لتحقيق إنجازات والحصول على الميداليات، خاصة من حيث النوع وليس الكم فقط.

سجل حافل

وأضاف: كان لفرسان الإرادة سجل حافل سطروه خلال النسخ الماضية في الألعاب الآسيوية، وفي النسخة السابقة التي أقيمت في مدينة أنشيون الكورية عام 2014 انتزع خلالها أبطالنا 25 ميدالية ملونة ونحن نتطلع بالتأكيد إلى المزيد في النسخة الحالية خاصة وأننا نشارك هذا العام في رياضتين لأول مرة وهما الجودو والدراجات. ووجه الهاملي الشكر للرعاة والداعمين لرياضة أصحاب الهمم وجميع الهيئات والمؤسسات في ظل منظومة وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في رياضة أصحاب الهمم.

المركز الأول

وأكدت سارة السناني لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى سعيها لرفع اسم وعلم الدولة عالياً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في جاكرتا، مشيرة إلى أن استعداداتها خلال الفترة الماضية سارت بشكل جيد خاصة على صعيد الأرقام التي حققتها في دفع الجلة ورمي الرمح.

وتعد السناني صاحبة إنجاز عريض لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات كونها أول لاعبة حصلت على برونزية في الألعاب البارالمبية في ريو 2016. وقالت: ندخل المشاركة بطموحات عالية من أجل إحراز المركز الأول في ظل دعم قيادتنا الرشيدة، ونأمل أن نعود بأكبر عدد من الميداليات لوضع الإمارات في الصدارة.

استعدادات

أشار محمد فاضل الهاملي إلى أن استعدادات لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية للحدث تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، عبر دورات ومعسكرات داخلية وخارجية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين الاتحاد والعديد من المؤسسات فيما يتعلق بمسألة التفرّغ الرياضي، إذ هناك تفهم لمشاركة أبناء الإمارات في المحفل الرياضي القاري، مناشداً جميع الهيئات المعنية بمساعدة الاتحاد في تفريغ جميع اللاعبين.