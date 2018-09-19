زوارق أبوظبي للفورمولا 1 تدافع عن الصدارة العالمية في جولة الصين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، يتوجه فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا 1 بطل العالم، إلى مدينة سيانغ يانغ الصينية، للدفاع عن اللقب، في رابعة جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وسط مشاركة أكثر من ثمانية عشر زورقاً تواصل رحلة المنافسة على ألقاب البطولة المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها اللقب العام والرئيسي للبطولة، ويرأس البعثة سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم «الراديو مان» ناصر الظاهري.

صدارة بجدارة

ويدخل فريق أبوظبي بزوارقه الثلاثة في هذه الجولة وهو يتصدر الترتيب العام والمراكز الثلاثة الأولى، دفعة واحدة عبر زوارقه، ففي الصدارة يحل زورق «أبوظبي 35» بقيادة إريك ستارك ورصيده 41 نقطة، فيما يحل ثانياً في الترتيب العام المخضرم ثاني القمزي على زورقه «أبوظبي 5»، برصيد 39 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي ورصيده 32 نقطة، والجدير بالذكر أن أقرب منافسيهم في المركز الرابع هو الفرنسي فيليب شيب ورصيده 27 نقطة، وبالإضافة إلى صدارة أبوظبي في اللقب العام فإن الفريق أيضا يحتكر كل المراكز الأولى حاليا في البطولة، حيث يتصدر الترتيب العام في لقب السرعة عن طريق إريك ستارك برصيد 40 نقطة، وأيضا يتصدر الترتيب العام للقب الفرق برصيد 79 نقطة.

مشاركة مختلفة

وأكد سالم الرميثي أن المشاركة هذه المرة تأتي بشكل مغاير ومختلف تماما، حيث يمتلك الفريق جرعة معنوية هائلة وكبيرة نظراً للمراكز الطيبة التي حققها في الشهور الماضية وفي كل البطولات التي شارك من خلالها، وقال: لم يمر شهر إلا وأهدينا الإمارات لقباً أو كأساً في أي بطولة من البطولات الخمس التي نشارك فيها على المستوى العالمي، وما يميز هذه المشاركة أيضا هو أن لدينا ثلاثة محاربين في المقدمة وفي الصدارة وقادرون على أن يحافظوا على الصدارة وأيضا الاحتفاظ باللقب العالمي لمصلحة الإمارات في هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي، ونحن نعمل وفق استراتيجية وخطة ممنهجة وموضوعة، ونريد أن نحقق شيئاً مختلفاً هذا الموسم ولم يسبق لأي فريق أن حققه وهو الظفر بالمراكز الثلاثة الأولى معا.

برنامج الجولة

تبدأ منافسات الجولة بعد غد، بالفحص الفني للزوارق المشاركة وأيضا التسجيل الرسمي لكل الفرق، ثم يشهد يوم السبت انطلاق سباق أفضل زمن، والذي يحدد مراكز الانطلاقة لكل الفرق، ومن ثم انطلاقة السباق الرئيسي القوي يوم الأحد المقبل ويعلن ختام أحداث وتفاصيل الجولة.