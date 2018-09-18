تلال العقارية ترعى «جائزة الشارقة للأسرة الرياضية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أبرم مجلس أمناء الدورة الثانية لـ«جائزة الشارقة للأسرة الرياضية» اتفاقية رعاية مع شركة «تلال العقارية»، الشركة الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، والأولى في تطوير المجمعات السكنية ومشاريع التملك الحر في إمارة الشارقة، تنص على اختيار «تلال» راعياً ماسياً للدورة الثانية من الجائزة.

وقع الاتفاقية كل من: ندى عسكر النقبي، أمين عام جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وخليفة الشيباني، مدير عام تلال العقارية، وتعقد فعاليات الجائزة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة الجائزة، تماشياً مع رؤية تلال ورسالتها بأهمية دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تعزز الثقافة الإماراتية والرفاه الأسري والمجتمعي داخل الدولة.

تعزيز

من جانبها، قالت ندى عسكر النقبي: «يُشرفنا تعزيز التعاون مع شركة تلال العقارية لدعم الدورة الثانية من الجائزة، التي حظيت باهتمام ومشاركة ملحوظين من قبل عدد كبير من الأسر من جميع أرجاء الدولة كشف أهمية مثل هذا الأنشطة والجوائز الرياضية في تعزيز توجه الدولة في بناء مجتمع صحي قادر على النهوض بطموحات الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت النقبي: «تؤكد اتفاقية الرعاية حرصنا على تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية، والمؤسسات البارزة التي تدعم وتمثّل للثقافة والقيم الإماراتية، إذ تعتبر شركة تلال العقارية إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في الشارقة والدولة، ومثالاً وطنياً رائداً للتميّز».

فخر

بدوره، قال خليفة الشيباني، مدير عام تلال العقارية: «نفخر اليوم بدعم الدورة الثانية من جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، إذ تعد هذه الشراكة إحدى السبل المثلى لتحقيق مسؤوليتنا الاجتماعية، وتؤكد رعاية هذا الحدث المجتمعي البارز حرصنا على تعزيز ثقافة الاحتفاء بالمنجزات الإماراتية في جميع أرجاء الدولة».