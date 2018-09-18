انطلاق أولى جولات «الشراعية 43 قدماً» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي حركة مستمرة مع بدء التسجيل للمشاركة في منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي ينظمها النادي يوم السبت المقبل.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل منذ يوم الأحد الماضي للسباق المرتقب، كما تحددت الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم بعد غد -الخميس- كآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في السباق. وأفاد النواخذة والملاك بالخطوات الخاصة لاستكمال القيد والتسجيل وكذلك التعليمات الخاصة بالمشاركة في السباق.

وتواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز لإقامة السباق الكبير بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي، من أجل إنجاح التظاهرة الكبيرة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناتا دبي وياس الرياضيتان

تحد

وأوضح هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، أن السباق المرتقب سيحمل تحدياً خاصاً لجميع المشاركين كونه الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019 حيث ستتنافس القوارب المشاركة على ألقاب الجولة وأيضا المراكز المتقدمة في الحدث. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تراقب عن كثب كافة التقارير الخاصة بحالة البحر يوم السباق عبر المصادر الرسمية، حيث تبشر النشرة الجوية بأجواء تناسب هذه السباقات، ومن المنتظر أن يتابع الجميع سباقاً شيقاً بالقرب من سواحل دبي، حيث ستكون خطة إنجاح السباق مشتملة الانطلاقة بالقرب من جزر ديرة بالاتجاه إلى خط النهاية المعتاد قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب.

انطلاقة

وذكر مدير إدارة السباقات في النادي، أن اللجنة المنظمة للسباق ارتأت أن تكون بداية السباق في تمام الساعة الواحدة ظهر السبت المقبل، على أن يسبق بداية السباق بساعة تقريباً موعد تجمع جميع القوارب للتوجه بعد ذلك إلى نقطة خط البداية. ودعا القمزي النواخذة والملاك الراغبين إلى سرعة التسجيل واستيفاء كل الخطوات من اجل التمهيد لإعلان قائمة القوارب المشاركة في الحدث.

43

تعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب التراثية المحلية على الإطلاق وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988 وتحديداً يوم التاسع والعشرين من شهر يناير.

وقد شهد السباق وقتها مشاركة 14 محملا وكان اللقب في هذا السباق من نصيب القارب الملس 15 ويذكر تاريخ السباقات البحرية وخاصة سباق القفال للمسافات الطويلة أن النسختين الأولى عام 1991 والثانية عام 1992 خصصتا لهذه الفئة بينما أقيم سباق مشترك في النسخة الثالثة جمع الفئتين 43 و60 قدما والتي استمرت فيما بعد في سباق القفال لتحملها الأمواج بشكل أقوى.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحتفل هذا الموسم بذكرى مرور 30 عاما على تأسيسه والذي صادف شهر مايو عام 1988.

153

توج بطلا لمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم الماضي 2017-2018 طاقم القارب داحس 153 بقيادة النواخذة عمر عبد الله محمد المرزوقي بعدما جمع 11 نقطة أهدته المركز الأول للترتيب العام متفوقاً على القارب طوفان 21 بقيادة النواخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي والذي حل ثانيا برصيد 20 نقطة والقارب رجام 56 بقيادة النواخذة أحمد طارش عتيق القبيسي والذي حل ثالثاً وجمع 31 نقطة.