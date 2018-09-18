ترتيبات فنية لـ«آسيوية القوة البدنية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للقوة البدنية، في السابعة من مساء اليوم وفي فندق ومركز البستان بدبي، الاجتماع الفني للبطولة التي تستضيفها الدولة في نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 18-24 سبتمبر الجاري، وسيحضر الاجتماع مسؤولو الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والوفود المشاركة، للإعلان عن كافة تفاصيل هذا الحدث الكبير، ويذكر أن البطولة سيشارك بها لاعبون ولاعبات من 16 دولة، من بينها منتخبات الإمارات للناشئين والشباب والرجال، وتقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، وبإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

دعم القيادة

أثنى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على الجهود المبذولة من قبل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير البنى التحتية في كافة المجالات، ومنها في الجانب الرياضي وهو ما ساهم بأن تستضيف الإمارات بطولة آسيا للقوة البدنية، وتمهّد لاستضافات أكبر في المستقبل القريب، وأشاد الشرقي بجهود اللجنة المنظمة، وتقدم بالشكر والتقدير لنادي دبي لأصحاب الهمم وأعضاء اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية للمساهمة في إنجاح الحدث القاري.

ترحيب وجاهزية

ورحب الشيخ عبد الله الشرقي بوفد الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية ومنتسبيه، وبجميع البعثات المشاركة في البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتمنياً لهم النجاح بتحقيق تطلعاتهم التي يشاركون من أجلها، ومتمنياً أن تسود الروح الرياضية العالية أجواء المنافسات، وقال الشرقي في تصريحات صحافية: إن اللجنة المنظمة والجهات المساندة أتمت كافة الاستعدادات، بحيث أصبحت جاهزة لاستضافة البطولة، بحيث ينال جميع المشاركين فرصاً متكافئة أثناء المنافسات، منوهاً بأن تحقيق النجاح في الاستضافة الحالية سيمهّد لاستضافة دولية على مستوى أرفع في المستقبل القريب.