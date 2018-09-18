سيموني كونسوني سابعاً في جولة إسبانيا للدراجات

المصدر: إسبانيا - البيان الرياضي

أنهى الدراج الإيطالي المميز، سيموني كونسوني من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، جولة إسبانيا، في المركز السابع، في سباق سرعة حماسي، أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، وتأتي هذه النتيجة الجيدة، لتعزز سجله الحافل، الذي يتضمن انضمامه أربع مرات إلى قائمة العشرة الأوائل خلال جولة إسبانيا، وهي أكبر سباقات المراحل التي شارك فيها خلال مسيرته كدراج محترف، وانطلقت المرحلة الحادية والعشرين من جولة إسبانيا، والتي تعد سباقاً مناسباً للدراجين المتنافسين على التصنيف العام، من مدينة ألكوركون.

ثم توجه مسار السباق نحو مدريد، قبل التوجه إلى خط النهاية، بعد سلسلة من الدورات على مسافة 5.9 كم، ويمتد المسار كاملاً على طول 100.9 كم، وانطلق الدراجون بسرعة تتجاوز 70 كم في الساعة، خلال الدورتين الأخيرتين حول المدينة، حيث حاول الدراجون السريعون الانطلاق إلى مقدمة المجموعة، على المسار الصعب الذي يتضمن العديد من الحواجز والمنعطفات الحادة، وحافظ كونسوني خلال الدورة الأخيرة على هدوئه بين مجموعة من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.

قال كونسوني: "تمكنت من إنهاء جولة إسبانيا بنتيجة إيجابية، وكنت قادراً طوال الجولة على التنافس في سباقات السرعة، والانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، باستثناء المرحلة الثامنة عشر، التي حللت فيها في المركز الحادي عشر. تمتعت اليوم بالقوة والطاقة الكافيتين، وكنت آمل أن أحقق نتيجة أفضل، ولكن شهدت الدورة الأخيرة سباقاً فوضوياً، ولم أستطع الانطلاق في سباق السرعة في مركز مثالي.