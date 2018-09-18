طائرة «الأبيض» تفوز على العراق في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حقق منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للرجال أمس، فوزه الثاني ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس التحدي الآسيوي في سيرلانكا، وذلك على حساب نظيره العراقي بنتيجة 2/3.

جاءت نتائج أشواط المباراة 25-18 و24-26 و23-25 و25-22 و15-8، لصالح «الأبيض» الذي خسر أول من أمس بثلاثة أشواط نظيفة، أمام منتخب بنغلاديش، وقبلها كسب منتخب منغوليا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

يحصل منتخبنا على راحة اليوم، ويلتقي في الدور ربع النهائي غداً، مع الخاسر من مباراة منتخبي السعودية وسيريلانكا، مع العلم أن منتخبنا يشارك في البطولة، بهدف تحسين تصنيفه الآسيوي، وتحضيراً لخوض النسخة 21 من البطولة العربية المقررة في مصر خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.