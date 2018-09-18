النصر يستقبل الوحدة في كأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد ساحات كرة اليد، اليوم مباراتين لحساب المجموعة الأولى، ببطولة كأس الاتحاد والذي يمثل باكورة موسم لعبة الأقوياء 2018/‏2019 والذي انطلق يوم الجمعة الماضية ويستمر لغاية 20 مايو الماضي، وتجمع المباراة الأولى بين فريقي النصر مع الوحدة على صالة الأول، ويلتقي في الثانية، فريق الجزيرة بعقر داره مع جاره بني ياس، وتقام المباراتان في الخامسة مساء، وتمثلان الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.

العميد وأصحاب السعادة

وينشد العميد النصراوي اليوم، تحقيق الفوز الأول له بالبطولة بختام المباراة التي تجمعه مع الوحدة الضيف الجديد على ساحات اللعبة، في لقاء تشير دلائله الأولى إلى أنها تصب في مصلحة العميد الذي تعادل مع الشارقة 19/‏19، حامل لقب النسخة الماضية في بداية مشوار الفريقين، بينما خسر الوحدة بالجولة الأولى أمام الجزيرة 15/‏20، ويعول وليد بن عمر مدرب الأزرق على كوكبة نجومه المتجانسة من اللاعبين أصحاب الخبرات والعديد من العناصر الشابة التي مثلت الدعامة الرئيسية للكبار إلى جانب محترفهم الجديد التونسي مصباح الصانعي الذي قدم مباراة كبيرة أمام الشارقة في ظهوره الأول بساحات اللعبة بالدولة، ويتطلع فريق الوحدة للخروج من المباراة بنتيجة مرضية وسط قناعته بالمشاركة الأولى بين الكبار بعيداً عن النتائج رغم حرصه على الظهور المنشود في بداية مرحلة الإعداد لمستقبل الفريق الذي يضم عناصر شابة واعدة إلى جانب المحترف المصري محمد عبد الوهاب ويقودهم المدرب المصري محمد متولي.

فخر أبوظبي والسماوي

ومن جانبه، يتطلع فريق فخر أبوظبي لاعتلاء قمة البطولة بختام المباراة التي تجمعه بعقر داره مع جاره فريق بني ياس بلقاء أبناء العاصمة، وخاصة أن فريق الجزيرة نجح في تحقيق الفوز الأول له في الجولة الأولى والذي جاء على حساب فريق الوحدة 20/‏15، رغم أن مدربه الجديد التونسي ثابت محفوظ قد خاض المباراة بفريق يضم معظم عناصره من الشباب وبدون لاعب محترف، وفي المقابل سيسعى فريق بني ياس لتقديم مباراة ترقى للطموح، من خلال عناصره الشابة، إلى جانب المحترف السوري عبد الغني غالب، والعراقي الناشئ جعفر صباح ويقودهم المدرب السوري فارس حصني.