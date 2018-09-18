اتفاقية لـ «البادل تنس» والمنصة الإلكترونية الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، أبرز الاتحاد اتفاقية مع المنصة الإلكترونية الدولية الرسمية للبادل تنس «Setteo»، للانضمام إلى الشبكة الأبرز على مستوى العالم، في تحقيق التواصل والربط بين اللاعبين والاتحادات والأندية، لإقامة المباريات والبطولات وورش العمل بصورة ديناميكية حديثة، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، وقام بتوقيعها خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس اتحاد البادل تنس، مع بيريه تشايا المدير التنفيذي للمنصة الإلكترونية الدولية الرسمية للبادل تنس، بحضور محمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس اتحاد البادل تنس، وممثلي المنصة الإلكترونية.

التسجيل الإلكتروني

وتأتي هذه الخطوة من اتحاد البادل تنس، في إطار سعيه لاعتماد عملية التسجيل الإلكتروني لكافة اللاعبين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة والأندية المعتمدة، وذلك من خلال هذه المنصة الأبرز على مستوى العالم، حيث تحظى شهرياً بزيارة أكثر من مليون ونصف شخص مهتم برياضات المضارب عموماً، التي تشمل التنس الأرضي والاسكواش، وتحديداً البادل تنس، الرياضة الأسرع انتشاراً على مستوى العالم، وتضم المنصة حالياً أكثر من 175 ألف لاعب على مستوى العالم.

حيث توفر لهم المجال لتبادل المعرفة في ما بينهم، وتنظيم المباريات والبطولات، سواء مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، وتختصر هذه المنصة، الكثير من الجهد السابق لعمليات التسجيل المسبقة لحجز المباريات في الأندية، والحصول على زملاء اللعب، من خلال شبكة عالمية، من شأنها أن تعزز جوانب السياحة الرياضية أيضاً، عبر تعريف السياح على ملاعب البادل المنتشرة في الأندية في مختلف مناطق الدولة، وتتصدرها الأندية في أبوظبي ودبي.

انتشار اللعبة

وعبّر خليف يوسف خوري النائب الأول لرئيس اتحاد البادل تنس، أن توجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، ركزت على ضرورة القيام بكافة الخطوات اللازمة لضمان انتشار هذه الرياضة على مستوى الدولة، واعتماد أحدث الأساليب لتحقيق ذلك، وهو ما جعلنا نتوجه للانضمام إلى المنصة الإلكترونية الدولية للعبة البادل تنس، التي نسعى إلى توفيرها للأندية واللاعبين المحليين، لتكون بوابة لهم لتحقيق أقصى فائدة ممكنة على المدى الطويل، والاستفادة منها لجذب أكبر عدد من اللاعبين من خارج الدولة، خلال البطولات الدولية الخمس التي سيتم تنظيمها العام المقبل على أرض الدولة.

الدور الإماراتي

وعبّر بيريه تشايا المدير التنفيذي للمنصة الإلكترونية الدولية الرسمية للبادل تنس «Setteo»، عن سعادته بكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى المنطقة، التي تنضم لهذه المنصة، وهو ما يؤكد الدور الإماراتي البارز في نشر رياضة البادل، وتعزيز مكانتها، حتى باتت منصة رئيسة لرياضة البادل تنس في منطقة الشرق الأوسط، تسهم سنوياً بزيادة أعداد الممارسين، وتوفر لهم بيئة جاذبة، من خلال الملاعب الحديثة والأندية المتطورة التي تضمها، وتوفر إمكانية ممارسة هذه الرياضة ذات الشعبية الكبيرة عالمياً، وأضاف بيريه، موضحاً أن أهمية دولة الإمارات، جعلهم يضعون مدير للعمليات مقيم في الدولة للإشراف على إدارة المنصة الإلكترونية على مستوى المنطقة.