«الشعار الملكي» يتوهج في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصلت مؤسسة هجن العاصفة، مشوار التميُّز من خلال تمهيدي المرموم، على مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والتي تجري فعالياتها على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، وكانت الكلمة العليا من نصيب الشعار الملكي في عشرة أشواط من أصل أربعة عشر شوطاً، في سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات.

وذلك في السباقات التي أقيمت صباح أمس، وتمكن غياث الهلالي المضمر المتميز لهجن العاصفة، من قيادة شعار مؤسسته إلى حصد المركز الأول في الأشواط الأربعة الأولى من السباق، حيث كانت «الشاهينية» هي صاحبة الكلمة الفصل والتوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وذلك من خلال الشوط الأول للبكار المحليات، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت بلغ 7:44:4 دقائق، وحافظت «الشاهينية» على تميز الشعار الملكي في الشوط الثاني المخصص للبكار المهجنات بزمن 7:51:1 دقائق.

تألق

وأما الشوطين الثالث والرابع، واللذان خُصصا للجعدان، كانا من نصيب العاصفة أيضاً، حيث قدم غياث الهلالي المطية «شاهين»، التي احتلت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات بزمن قدره 7:51:4 دقائق، فيما كسب «شاهين» الآخر معركته مع الجعدان المهجنات، وأهدى الشعار الأسود والأبيض الصدارة بتوقيت 7:51:8 دقائق.

حضور

وسجل شعار هجن الرئاسة حضوره القوي من خلال الشوط الخامس للبكار المحليات، والذي قدمت من خلاله عزبة المضمر أحمد مطر الخيلي المطية «الطيارة»، والتي تصدرت بزمن 7:51:5 دقائق، وعادت هجن العاصفة إلى الصدارة من خلال الشوط السادس للبكار المهجنات، والذي فازت بالمركز الأول فيه «الشاهينية» في توقيت بلغ 7:54:9 دقائق.

وحسم «شاهين» لهجن العاصفة تحديات الشوط السابع للجعدان المحليات بزمن قدره 7:57:3 دقائق، وأما الشوط الثامن للجعدان المهجنات، فقد كان عاصفاً هو الآخر، حيث قدم من خلاله المضمر غياث الهلالي «شاهين» على الصدارة بتوقيت 8:01:4 دقائق، وعادت هجن الرئاسة لتسجل نقطتها الثانية في التحديات الصباحية على ميدان المرموم من خلال فوز «مسيرة»، بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي، بصدارة الشوط التاسع للبكار المحليات، مسجلة زمناً 7:52:2 دقائق.

تميُّز

ومضى التميز في الشوط العاشر للبكار المهجنات لمصلحة هجن العاصفة، والتي قدمت (الشاهينية) على الصدارة بتوقيت قدره 7:55:5 دقائق، فيما حصدت هجن الرئاسة صدارة الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات بواسطة «هملول»، الذي وصل لخط النهاية تحت قيادة مضمره أحمد مطر الخيلي في زمن 7:52:5 دقائق.

وبالمقابل، لم تفرط هجن العاصفة في صدارة الشوط الثاني عشر، والذي خُصص للجعدان المهجنات، حيث نجح «شاهين»، بقيادة غياث الهلالي، في الوصول إلى الصدارة قبل الجميع بزمن 7:55:7 دقائق، ونجحت هجن العاصفة في الوصول إلى صدارة الشوط الثالث عشر للبكار المحليات، والذي كان من نصيب «الشاهينية»، بزمن قدره 7:50:5 دقائق.

بروز «الظبي»

برزت المطية «الظبي» المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قدراتها العالية، من خلال حصولها على المركز الأول في الشوط الرابع عشر الأخير، والذي خُصص للبكار المهجنات، تحت قيادة المضمر عبد الله ثعيلب الهاجري، وذلك بتسجيلها توقيتاً بلغ 7:55:4 دقائق.