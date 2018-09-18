اتحاد القوى: عويطة مقصّر وفاشل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

رفض اتحاد ألعاب القوى في بيان رسمي، أمس، الاتهامات الموجهة من المغربي سعيد عويطة المدير الفني السابق لمنتخب القوى، بشأن مشاركة منتخبنا الوطني لألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في جاكرتا، جملة وتفصيلاً، ووصفه بـ «المقصر» وحمّله المسؤولية القانونية والأدبية، عما ورد بحديثه من تجاوزات، وأكد بيان الاتحاد أن «تطاول المدير الفني «المقال» دليل إثبات على فشله، وشهادة الشهود أمام القانون، هي الكلمة الفصل».

وجاء في البيان: «مع قناعتنا الكاملة أن نتائج المنتخب في جاكرتا، لم ترضِ طموحاتنا أو طموحات الشارع الرياضي، فإننا نؤكد أن اسم دولة الإمارات، فوق كل اعتبار وأكبر من مهاترات موظف مقال، ولقد تابعتم معنا رحلة إعداد المنتخب، والتي سبقها مؤتمر صحافي للمدير الفني المقال، وما قطعه على نفسه من وعود».

من ناحية أخرى، وفي تصريحات تلفزيونية، أكد المحامي عامر علي المكلّف من 3 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد القوى برفع دعوى ضد الاتحاد، أنه يملك مستندات تؤكد تورط الاتحاد في مخالفات، وأنه سيتم استدعاء عويطة، للاستماع إليه.