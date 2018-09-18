«الشارقة البحري» يوزع حقائبه ويعتمد أنشطة الموسم الجديد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الأول بعد تشكيله الجديد لدورته الجديدة التي من المقرر لها أن تستمر لأربع سنوات مقبلة حتى 2022 والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرار إداري رقم 10 لسنة 2018، برئاسة علي بن سالم المدفع و6 أعضاء هم: خالد جاسم المدفع، طارق سعيد علاي، عبد الله سعيد السلامي، حميد علي المهيري، وحسن محمد الزعابي، ومحمد أحمد الكمالي.

واعتمد مجلس الإدارة بتوزيع حقائبه ومهامه الإدارية على كافة أعضاء المجلس، حيث احتفظ خالد جاسم المدفع بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة المدير المالي، وواصل طارق علاي مهمته كرئيس للجنة الإعلامية، فيما أسندت إلى عبد الله السلامي مهمة الإشراف على مراكز تدريب دبا الحصن، وتولى حميد المهيري مهمة الإشراف على مركز تدريب الحمرية، حسن الزعابي مهمة الإشراف على مراكز تدريب كل من كلباء وخور فكان، فيما تولى محمد الكمالي رئاسة لجنة التسويق والاستثمار في النادي.

كما قام مجلس الإدارة باعتماد برنامج بطولات ومسابقات وأنشطة النادي للموسم الجديد 2018 /‏ 2019 الذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل بحملة تنظيف لعدد من شواطئ الإمارة يعقبها مباشرة الاشتراك بفريق النادي في بطولة العالم للدراجات المائية بالولايات المتحدة الأميركية، يعقبها سلسلة من الفعاليات والسباقات المتنوعة، التي تم توزيعها على كافة شواطئ مدن الإمارة على مدار الموسم الذي يختتم بالاشتراك بفعاليات محمية صير بن عير التراثية أواخر شهر مايو 2019.