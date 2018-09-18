لقاء مصيري لناشئي اليد «آسيوياً» أمام إيران الليلة

المصدر: عمان - فائز بجبوج

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد في الساعة السادسة من مساء اليوم، مباراة مصيرية أمام نظيره الإيراني لحساب المجموعة الرابعة، في ختام الدور الأول من البطولة الآسيوية التي تحتضنها حالياً العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 14 دولة تسعى لحجز المقاعد الأربعة الأولى المؤهلة إلى بطولة العالم 2019 في مقدونيا، ويدخل منتخبنا اللقاء مستهدفاً الفوز وليس غيره، والذي يبقي على حظوظه في العبور إلى الدور الثاني، شريطة أن يكون قد فاز أو تعادل مع نظيره الياباني الذي التقاه في ساعة متأخرة من مساء أمس، خاصة وأنه خسر مباراته الأولى، كما أن المنافس الإيراني نجح في التغلب في الجولة الأولى على اليابان 29/‏‏28، وبالتالي يتطلع بدوره، لاجتياز منتخبنا لضمان التأهل والبقاء في المنافسة.