أساطير «ملك البساط» يعلنون التحدي في لوس أنجلوس

المصدر: لوس أنجلوس - البيان الرياضي

تنظم منافسات «ملك البساط»، للمرة الأولى، خارج العاصمة أبوظبي، وخارج بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث تقام تلك البطولة الجديدة، الأحد المقبل، بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بمشاركة أقوى 10 أساطير في الوزن الثقيل من رياضة الجوجيتسو، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 42 ألف دولار.

وسوف يتم إعداد بساط واحد في مركز المعارض «كونفينشال سنتر»، وذلك لمدة 4 ساعات من الإثارة والمتعة في نزالات من العيار الثقيل، وسط تغطية إعلامية كبيرة، من عدد لافت من المحطات التليفزيونية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الإعلامي الحديثة، التي ستنقل الحدث لما يزيد على 600 مليون نسمة حول العالم.

مبادرة

وتعد بطولة «ملك البساط»، مبادرة جديدة في سلسلة مبادرات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي ينظم أقوى البطولات في العالم، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام في أبريل من كل عام، وسلسلة جولات أبوظبي غراند سلام، التي تقام في 5 محطات سنوياً، وهي: طوكيو، ولوس آنجلس، وريو دي جانيرو، وأبوظبي، ولندن، وسوف تضاف عليها محطة سادسة، هي موسكو، في النسخة المقبلة، ومن المنتظر أن يخوض الفائز بالمركز الأول في بطولة «ملك البساط»، نزالاً نارياً مع ألكسندر ترانس بطل ملك البساط في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في أبريل المقبل، على هامش البطولة العالمية للمحترفين في نسختها الحادية عشرة.

دعوة

قامت اللجنة المنظِّمة لجولات أبوظبي غراند سلام، وهي نفسها التي تنظم بطولة «ملك البساط»، بتقديم الدعوات إلى أقوى 10 لاعبين في العالم من الوزن الثقيل، الذين تم اختيارهم وفقاً لإنجازاتهم السابقة في أقوى البطولات العالمية، ومنها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتضم أسماء الأساطير كلاً من: إيربيث سانتوس، الفائز مرتين ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين عامي 2016 و2018، وبطل أبوظبي غرانــد سلام في طوكيو ولوس آنجلـــس وريو دي جانيرو عــام 2015، وفي لندن عام 2016،

وهناك ريكاردو إيفانجليستا، بطل بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2016، وبطل أبوظبي غراند سلام في لوس آنجلس وريو دي جانيرو عام 2015، وفي لندن 2016،

نجوم

ومن النجوم المرموقة أيضاً، اللاعب جوتمبرج بيريرا، بطل بطولة أبوظبي غراند سلام في طوكيو 2018، وجيرارد لابينسكي، بطل بطولة أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو 2017، واللاعب رودسون تيليز، بطل بطولة أبوظبي غراند سلام في طوكيو 2018، وتانر رايس، الفائز بلقب بطولة أبوظبي غراند سلام في لوس آنجلس 2015،

وآدم ووردنسكي، الحاصل على أعلى تصنيف لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في أوروبا، وهناك ألكساندرو سيكوني، صاحب لقــب بطولة أبوظبي العالـــمية للمحترفين 2009، وغابرييل أرغيس، الفائز مرتين ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2016 و2017، بطل أبوظبي غراند سلام في لوس آنجلس وطوكيو 2016، وفي أبوظبي 2017،

كما يدخل سباق التنافس أيضاً، اللاعب جاكسون سوسا، بطل بطولة أبوظبي غراند سلام في لندن 2017.