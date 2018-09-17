«أبيض الطائرة» يخسر من بنغلاديش في التحدي الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة للرجال أمس، 0/3، أمام نظيره منتخب بنغلاديش، ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس التحدي الآسيوي في سيرلانكا، وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة 22-25 و16-25 و18-25، ويخوض منتخبنا مواجهته الثالثة في المجموعة اليوم، أمام نظيره العراقي، مع العلم أنه تغلب أول من أمس، على منتخب منغوليا 1/3، ويشارك منتخبنا في البطولة، بهدف تحسين تصنيفه الآسيوي، وتحضيراً لخوض النسخة 21 من البطولة العربية المقررة في مصر من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.

وعلى صعيد أخر محلياً، فاز الوصل على الجزيرة أول من أمس 2/3، على صالة الإمبراطور، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال، ليحصل الأصفر على نقطتين، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن شباب الأهلي المتصدر، بفوزه 1/3 على الظفرة الوافد الجديد، والذي يأتي أخيراً بدون نقاط، والجزيرة ثالثاً بنقطة واحدة، ويُذكر أن المجموعة الأولى، شهدت فوز الوحدة على النصر1/3، وتصدره الترتيب، وبفارق نقطة عن حتا الثاني، بعد فوز الأخير على عجمان 2/3، ويحل عجمان ثالثاً بنقطة واحدة.