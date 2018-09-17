هجن العاصفة تتألق في ثاني جولات « تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجلت هجن العاصفة عناوين التميز من خلال مشاركتها القوية، أمس، في افتتاح الجولة الثانية من تمهيدي المرموم (مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم) بميدان المرموم، وذلك من خلال حصولها على الصدارة في اثني عشر شوطاً من أصل أربعة عشر شوطاً أقيمت في سن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات.

وقاد المضمر غياث الهلالي الشعار الملكي إلى الحصول على المركز الأول في خمسة أشواط متتالية، حيث كان الشوط الأول للبكار المحليات من نصيب (الشاهينية) بتوقيت وقدره 6:03:1 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بينما كان شوط البكار المهجنات من نصيب (الشاهينية) بزمن 6:04:8 دقائق.

صدارة

اسم (شاهين) منح شعار العاصفة الصدارة في شوطين متتاليين للجعدان، حيث حقق (شاهين) في شوط الجعدان المحليات زمناً 6:07:5 دقائق، بينما نجح (شاهين) الآخر في الشوط المخصص للجعدان المهجنات في الوصول إلى خط النهاية في توقيت 6:07:6 دقائق، وكان الشوط الخامس للبكار المحليات من نصيب هجن العاصفة عن طريق (الشاهينية) والتي سجلت زمناً 6:14:9 دقائق.

وسجلت هجن ند الشبا تحت قيادة المضمر سالم سعيد ظهورها القوي من خلال الشوط السادس للبكار المهجنات، والذي فازت بصدارته عن طريق (الشاهينية) بتوقيت وقدره 6:09:5 دقائق، أما الشوط السابع للجعدان المحليات فقد جاء عاصفياً وكان من نصيب (شاهين) بقيادة غياث الهلالي بزمن 6:04:8 دقائق، كما تمكن (شاهين) لهجن العاصفة من حصد صدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات في توقيت وقدره 6:03:7 دقائق، وأهدت (الشاهينية) الشعار الملكي صدارة الشوط التاسع للبكار المحليات بزمن بلغ 6:06:8 دقائق.

تميز

وقاد المضمر الشاب راشد محمد مروشد هجن زعبيل للحصول على صدارة الشوط العاشر للبكار المهجنات بعد أن قدم (براقة) بزمن 6:05:8 دقائق، وعادت هجن العاصفة للتميز من خلال الأشواط الأربعة الأخيرة، حيث تمكن (شاهين) من حسم صدارة الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات بتوقيت وقدره 6:11:5 دقائق، ثم كانت الكلمة لهجن العاصفة و(شاهين) من خلال الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات في توقيت وقدره 6:07:4 دقائق.

أما الشوط الثالث عشر والذي خصص للبكار المحليات فقد مضى لمصلحة (الشاهينية) بالشعار الأسود والأبيض لهجن العاصفة بزمن 6:04:1 دقائق، واختتمت هجن العاصفة التحديات من خلال فوزها بالناموس في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات والذي كان من نصيب (الشاهينية) بزمن بلغ 6:08:5 دقائق.