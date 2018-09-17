سركيسيان بطلاً لـ«دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 13 سبتمبر حتى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة قياسية وصلت لأكثر من 200 لاعب ولاعبة من 27 دولة، بينهم 16 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس سامي سفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، والمهندس طلال أحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعلي سعيد أبو خليل مستشار مجلس الإدارة، ووهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، وعدد كبير من لاعبي أندية الدولة والمقيمين والمدربين والجمهور المتابع.

وأحرز الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابرييل سركيسيان لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع برصيد 8 نقاط بواقع 7 انتصارات وتعادلين من 9 جولات، متساوياً مع صاحب المركز الثاني الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر ومبتعداً عنه بفارق نظام كسر التعادل، وجاء بالمركز الثالث الدولي الباكستاني علي مرتضى.

جوائز

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة أيضاً جوائز للاعبين واللاعبات أبطال الفئات، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة تحت 14 سنة الدولي حمد عصام لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة الدولي خليفة خالد لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات الهندي رافئيل شارون وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات اللاعبة الهندية تريداران كاوشيكا وحصلت الدولية الكبيرة الهندية ساميوكثا هاريكريشنا على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

كما قامت إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بتكريم لاعبي النادي الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج والتي جرت قبل عدة أيام في إمارة الفجيرة بمشاركة جميع أندية الدولة، بعد أن حصل اللاعب راشد الحمادي على المركز الثاني، في فئة تحت 8 سنوات وحصل اللاعب سلطان جابر الزرعوني على المركز الثالث، وحصل اللاعب راشد مسعود على المركز الرابع في الفئة نفسها، وفي فئة تحت 10 سنوات حقق بطل العرب الناشئ سعود جابر الزرعوني المركز الأول والميدالية الذهبية.

وحقق زميله طلال البلوشي المركز الثاني بنفس الفئة، وفي فئة تحت 12 حصل اللاعب عبدالله الحمادي على المركز الثالث كما حصل زميله عبد الرحمن الطاهر على المركز الرابع بنفس الفئة، وفي فئة تحت 14 سنة حقق الناشئ حمد عصام حوير المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي فئة تحت 16 سنة حصل اللاعب سيف أحمد الزرعوني على المركز الثالث، وفي فئة تحت 18 سنة حصل اللاعب طلال الحمادي على المركز الثالث.