أبوظبي تفوز باستضافة مونديال الترايثلون 2022

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن فوز العاصمة أبوظبي باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون لعام 2022، وحفل التتويج الختامي لأبطال العالم من فئتي المحترفين والهواة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون الذي عقد الأسبوع الماضي في أستراليا، والذي أشاد فيه بالشراكة المميزة مع أبوظبي التي استطاعت تقديم جولات افتتاحية لبطولات الترايثلون العالمية خلال السنوات الأربع الماضية بأعلى المعايير، الأمر الذي جعلها الوجهة العالمية المفضلة لاحتضان النهائيات لعام 2022.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي ورياضية من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة حوالي 2500 رياضي ورياضية في مهرجان الترايثلون المجتمعي المصاحب للحدث العالمي الذي سيقام على مدار 5 أيام في عاصمة الرياضة العالمية.

استضافة

وأشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بفوز ملف أبوظبي باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022، مؤكداً معاليه أن هذا النجاح يشكل إضافة كبيرة لمسيرة نجاحات الدولة ومكانتها المرموقة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، كما يعكس الشراكات المميزة التي تجمعنا مع الهيئات والاتحادات الرياضية الدولية.

وتقدم الرميثي بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة تقديراً لدعمها المستمر والمتواصل لتجسيد التقدم والتنمية الرياضية وقيادة رياضة الإمارات لأعلى المراتب العالمية، مؤكداً معاليه أن الدعم السخي للقيادة الحكيمة يمثل محوراً جوهرياً للمبادرات الرياضية الهادفة لخدمة تطلعات الرياضة والرياضيين ومجتمع الإمارات، معرباً معاليه عن فخره واعتزازه بهذا الفوز المهم الذي جاء ليؤكد مدى المنجزات الكبيرة التي حققتها أبوظبي في مسيرتها التنموية بكافة القطاعات.

تفوق

وذكر أن استضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية في سلسلة السباقات العالمية للترايثلون منذ عام 2015 وعلى مدار أربع سنوات مضت وصولاً للنسخة الخامسة في مارس عام 2019، عكس الكثير من مشاهد التفوق التنظيمي والفني بجانب المشاركة العالمية للمصنفين الأوائل على مستوى العالم في البطولة، الأمر الذي دعم جولة أبوظبي ووضعها في مصاف الجولات المهمة التي تقام في أكبر وأهم مدن العالم.

ورحب الرميثي باستضافة البطولة العالمية التي ستشهد مشاركة 7500 رياضي ورياضية في الترايثلون من مختلف دول العالم، الأمر الذي يؤكد قيمة وحجم البطولة العالمية، متقدماً بالشكر للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون على ثقته الكبيرة بالإمارات التي ستكون على الموعد وعند حسن الظن في تقديم الإبهار والتميز لواحدة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية في مسيرتنا الرياضية التي ستشجع حتماً الأجيال الناشئة والشابة على جعل الرياضة نمطاً للحياة المثالية والصحية.

رعاية

من جانبه توجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لرعايتها الدائمة ودورها الريادي في تحقيق التقدم والنقلة النوعية بمسيرة رياضة الإمارات، مؤكداً أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والارتقاء في الحركة الرياضية، يقودنا دائماً لمنجزات مهمة والفوز بملفات استضافة أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال العواني إن الإنجاز يترجم مدى النجاحات الكبيرة لرؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة التي استطاعت بدعم القيادة الحكيمة أن تكون الوجهة الرياضية العالمية، وأن تقف بمكانة متقدمة بشهادات الفخر والإعجاب من قبل الاتحادات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أن نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022، تمثل حدثا كبيرا بقيمته الفنية التسويقية والإعلامية، الأمر الذي يعكس مكانة العاصمة أبوظبي العالمية، مشيداً بثقة المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون ودعمه المتواصل للرياضة، معرباً عن فخره وسروره بالفوز والمكسب المهم للعاصمة أبوظبي ومسيرتها التنموية الشاملة، موضحا أن الفوز يشكل حافزاً مهماً لمواصلة العطاءات لمزيد من المنجزات.

مسيرة

يذكر أن أبوظبي انطلقت مسيرتها وشراكتها مع الترايثلون بتنظيم «بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون» لخمس سنوات على التوالي 2010 و2014. وهو سباق شامل يُقام بمشاركة مجموعة مميزة من الرياضيين المحترفين والهواة والناشئين.

نجاح

بدوره، قال غاري ماريسكا، مدير سباق الترايثلون الدولي في أبوظبي: تواصل بطولة الاتحاد الدولي للترايثلون في أبوظبي تحقيق النجاح تلو الآخر. ويسرنا أن نكون قادرين على تنظيم سباق لجميع الرياضيين، سواء كانوا مبتدئين أو هواة متمرسين أو ناشئين أو رياضيين محترفين. ومن المقرر أن تنظم أبوظبي المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للترايثلون عام 2022 والذي سيعقد قبيل السباق باعتبارها المدينة المضيفة للنهائيات.