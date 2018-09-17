بداية قوية لزورق أبوظبي في مونديال الفورمولا 2

المصدر: خالد السعدي - ريبادورو

انتزع زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي لقب الزمن الأفضل ضمن منافسات سباق السرعة، والذي يقام عبر منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والمقامة في مدينة ريبادورو البرتغالية، وسجل القمزي الصغير الزمن الأفضل بعد أن وصل إلى زمن وقدره 43.68 ثانية ضمن مسار السباق متفوقا على 28 زورقاً شاركت في سباق الزمن الأفضل.

وسيكون ثاني المنطلقين في السباق الرئيسي البرتغالي دوارتي بينيفتي على زورقه 45 بعد أن حقق زمناً قدره 44.34 ثانية، وثالث المنطلقين زورق الليتواني إدجراس ريابكو والذي حقق زمنا وقدره 44.59 ثانية، وحل في المركز الرابع زورق الفيكتوري بقيادة أليكس كاريلا بزمن وقدره 44.59 ثانية، وكان القمزي قد سجل المركز الأول في تصفيات الزمن الأفضل منذ التصفية الأولى.