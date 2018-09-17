ناشئونا يواجهون اليابان في «آسيوية اليد»

المصدر: عمان - فائز بجبوج

يخوض منتخبنا الوطني لناشئي اليد اليوم، مباراته الثانية أمام نظيره الياباني لحساب المجموعة الرابعة، في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي اليد والتي تحتضنها حالياً العاصمة الأردنية عمان، وتقام منافساتها على صالة الأميرة سمية بنت الحسن في مدينة الحسين الرياضية، ويتنافس خلالها 14 منتخباً، ينشدون حجز 4 مقاعد مؤهلة إلى بطولة العالم للشباب عام 2019 في مقدونيا.

تدريب

وحرص الجهاز الفني صباح أمس على إجراء حصة تدريبية خفيفة، قبل أن يدشن منتخبنا مشواره بالبطولة أمام منتخب قطر، وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية الفريق بالتشكيلة النهائية الأساسية، والبديل الجاهز من اللاعبين كل في مركزه، وتنفيذ العديد من الجمل الدفاعية والهجومية مع الأخذ بعين الاعتبار اللعب بطرق الدفاع المتقدم والمتغير وفق مجريات الفريق المنافس.

تفاؤل

وأشاد ناصر الحمادي عضو الاتحاد رئيس البعثة بالروح العالية التي تسود أروقة الفريق إلى جانب التطور الملحوظ لجميع اللاعبين، بدنياً وفنياً ونفسياً لخوض منافسات البطولة، ومخاطباً أبناءه بأن المسؤولية كبيرة وأنتم أهل لها وثقتنا بكم بلا حدود لرفع اسم وعلم دولتنا بهذا المحفل الآسيوي، وشدد على أهمية التواجد بهذه البطولة، وقال: هدف الاتحاد ليس المشاركة من أجل المشاركة، ولكن الطموح الأكبر هو أن يصل الأبيض الصغير إلى نهائيات كأس العالم، وأن يوفق في إحراز مركز متقدم في البطولة، وسيتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة بحد ذاتها.

اجتماع واعتمدت اللجنة الفنية للبطولة خلال اجتماعها الذي عقد مساء أول من أمس، كشف لاعبي منتخب الإمارات والذي أعلنه الجهاز الفني للمنتخب وضم 16 لاعباً وفق لوائح البطولة ويمكن تغيير 3 لاعبين خلال البطولة وفقاً للائحة التي تسمح بتسجيل 20 لاعباً بالقائمة الأولية، كما تم اعتماد قمصان لاعبي منتخبنا وسيلعب اليوم باللون الأحمر، وعرض المسؤولون نظام وقواعد وشروط البطولة ولوائحها الفنية، وعرض المحاضر الدولي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي الجوانب التحكيمية وخاصة التعديلات الجديدة التي طرأت على بعض مواد قانون اللعبة حديثاً.

تحيات

ونقل الدكتور ساري حمدان، ممثل الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس الاتحادي الآسيوي لليد، تحيات رئيس الاتحاد، متمنياً طيب الإقامة لجميع الوفود في أرض النشامى، وللفرق التوفيق في سعيها لتحقيق الطموحات والآمال المنشودة، مؤكداً جاهزية الاتحاد الأردني الكاملة لهذا الحدث الآسيوي الكبير.