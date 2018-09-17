فوز الوصل وشباب الأهلي في كأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتزع الوصل بعقر داره فوزاً ثميناً ومهماً على حساب ضيفه العين بنتيجة 23/‏20 في المباراة، التي جمعتهما أول من أمس، لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الإمارات للرجال لكرة اليد، وبالجولة نفسها، لم يجد فريق شباب الأهلي على أرضه، صعوبة في عبور فريق الظفرة الضيف الجديد بساحات اللعبة، وبنتيجة كبيرة 27/‏15.

فوز

شهدت صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء، موقعة من العيار الثقيل لخصوصية طرفيها بساحات لعبة الأقوياء، وهذا إضافة لسعي كل طرف لتحقيق فوز في بداية مشواره بالموسم الجديد، فكانت كلمة الوصل هي العليا عندما أنهى المباراة بفوز لم يكن سهلاً على ضيفه العين بفارق 3 أهداف، ورغم أن الزعيم، كان المبادر في التسجيل، إلا أن الإمبراطور، عاد وتقدم 1/‏3.

وحافظ أصحاب الأرض على أفضلية التقدم رغم الفقر في الأهداف، بسب التسرع وعدم التركيز في التصويب إلى جانب بروز حارسي المرمى محمد إسماعيل بالوصل وأحمد سالم بالعين لينتهي الشوط الأول لمصلحة الوصل 10/‏8، ومع بداية الشوط الثاني وسع الوصل الفارق إلى 4 أهداف خلال الدقائق الخمس الأولى، وينشط العين من جديد ويضيق الفارق لهدف ويستمر فارق الهدفين لغاية الدقيقة 25، والتي شهدت إيقاف لاعب العين إبراهيم محمد لمدة دقيقتين استغلها الوصل بحسم المباراة بفارق 3 أهداف وبنتيجة 32/‏20.

صدارةوأعلن شباب الأهلي عن نفسه متصدراً لمجموعته الثانية بختام الجولة الأولى عقب فوزه العريض على فريق الظفرة الضيف الجديد على ساحات اللعبة وبنتيجة 27/‏15، حيث فرض سيطرته منذ بداية المباراة لعباً ونتيجة في ظل تكامل صفوفه إلى جانب خبراتهم مقارنه بلاعبي الضيف الجديد والذي يضم عدداً من لاعبي بعض أندية الدولة، وينهي أصحاب الأرض الشوط الأول 14/‏8، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، حيث وسع أصحاب الأرض الفارق تدريجياً واطمأن مدرب الفريق خالد أحمد على النتيجة ودفع بعدد من لاعبي الصف الثاني ليحسم اللقاء بالنتيجة الأكبر حتى الآن 27/‏15.

تحكيم

أدار مباراة الوصل والعين، الحكمان محمد ناصر ونبيل خميس، وعلى الطاولة أحمد بشار وعماد الدين عبد المنعم، وشهدها محمد شرف نائب رئيس الاتحاد وصالح الشعيلي عضو إدارة الألعاب الرياضية بنادي العين، فيما أدار لقاء شباب الأهلي والظفرة، الحكمان علي جعفر وياسر النقبي، وعلى الطاولة خميس العشر وأحمد فتحي.