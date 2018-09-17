انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطوير الأطباء البيطريين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتهت المرحلة الأولى من برنامج تطوير الأطباء البيطريين الذي يقوم به اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث حصل 8 أطباء بيطريين على موافقة طلباتهم بترقيتهم لمستوى ثلاثة نجوم كأطباء بيطريين معتمدين وطبيبان على مستوى نجمتين، طبقا للقواعد والقوانين المتبعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

واجتمع صباح يوم أمس أديب الحمادي المدير التنفيذي للاتحاد في مقر الاتحاد مع الأطباء الذين ترقوا لمستوى ثلاثة نجوم وهم: عبد الرحمن حسن، أحمد فؤاد ابراهيم، قاسم الحتيني، بكر جامدا السيد رفاعي، صالح الحباتي، وائل متولي، ياسر عبد المحسن، كما حضر الطبيبان أحمد إبراهيم جاويش، ومحمد مصطفى عبد الحليم الذين ترقوا لمستوى نجمتين.

وحث اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على المزيد من تجهيز وتحديث معلومات الأطباء البيطريين بما يضمن وجود فريق بيطري مجهز دائما ومستعد لكافة السباقات.

كما شكر الريسي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه اللا محدود وتوجيهاته للبرنامج التي تأتي دائما في صالح تطوير ودعم الرياضة محلياً ودولياً، موضحاً أن برنامج إعداد الأطباء البيطريين هو أحد المشروعات التي يسعى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق للمضي قدما به خلال الفترة المقبلة خلال المواسم الرياضية.

بدوره، أعلن الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أعلن عن فخره بالتطور الملحوظ للأطباء البيطريين والذي جاء من خلال مجموعة من الدورات والندوات التي دعمت وصول الأطباء لهذا المستوى المتقدم وبالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي.

كما أشاد أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق بأهمية تطوير قطاع البيطرة في الدولة نظرا للاهتمام الذي يوليه أصحاب السمو شيوخ الإمارات لهذه الرياضة الراقية التي تمثل جزءا من تراث الدولة.