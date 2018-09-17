«رأس الخيمة للغولف» تتحضر لختامية «التحدي الأوروبي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أعلن المنظمون لبطولة رأس الخيمة للغولف التي ستقام في نادي الحمرا في شهر نوفمبر المقبل، عن فتح الباب لعشاق هذه اللعبة الراغبين بالمشاركة كمتطوعين في البطولة الختامية لجولة التحدي الأوروبي للغولف التي تقام لأول مرة تحت عنوان «الطريق إلى رأس الخيمة».

وستتاح الفرصة للمتطوعين للعمل في أحد أهم الأحداث الرياضية واكتساب الخبرة إلى جانب التعرف عن كثب على نجوم رياضة الغولف، وكيفية ممارسة هذه الرياضة، وتكتسي أهمية الحدث أن أصحاب المراكز الـ 15 الأوائل سينالون بطاقة الصعود للمشاركة في الجولة الأوروبية الرئيسية في الموسم المقبل.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة: من المهم أن يجتمع محبو الغولف المحليين في نهائي «رأس الخيمة لجولة التحدي الأوروبية»، حيث إن المتطوعين هم جزء لا يتجزأ من أي بطولة ناجحة، وندعو الجميع للقدوم والمشاركة في هذه التجربة الفريدة .

وقال بويد إدمونسون، الذي كان متطوعاً في بطولات الغولف المحلية المنطقة لأكثر من 15 عاماً :العمل التطوعي طريقة رائعة لمشاركة شغفك بلعب الغولف ولتكون جزءاً من حدث رياضي رائع.