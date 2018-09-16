«مرعب 31» بطل سباق افتتاح الموسم البحري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توِّج القارب «مرعب 31»، لمالكه النوخذة إبراهيم صالح محمد أحمد الحمادي، بطلاً للسباق الافتتاحي في الموسم الرياضي البحري 2018-2019، الذي تنافست فيه القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، على لقب الجولة الأولى من بطولة دبي.

وحقق السباق الكبير، الذي خُصص لفئتين، الأولى الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى)، والثانية الشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى)، نجاحاً ملحوظاً، تمثل في المشاركة الكبيرة، ووصول العدد في أولى المحطات إلى 50 قارباً، وكانت المفاجآت حاضرة في السباق، حيث تفوقت عناصر الناشئين، وظهر ذلك جلياً في صعود 3 قوارب، من بينها الأول والرابع والخامس، ضمن الخمسة الكبار في السباق.

نقطة البداية

واصطفت القوارب المشاركة في مشهد جميل في نقطة البداية، قبالة شواطئ جميرا، ثم أبحرت بأمان، بعد إعطاء إشارة الانطلاقة نحو خط النهاية، قبالة المعلم الحضاري الكبير في الخليج العربي، فندق برج العرب، قاطعة مسافة السباق التي وصلت إلى أكثر من 3 أميال بحرية في زمن جيد، حيث ساعدت حالات البحر وسرعات الرياح، النواخذة والبحارة، الذين زاد من حماسهم وجود الآباء خلفهم وفي عرض مياه الخليج، مشجعين لهذه التجربة الجديدة، من أجل تعلم مهارات الإبحار ورياضة الآباء والأجداد.

وشهدت مراحل السباق تنافساً مثيراً منذ البداية، بعد اختيار المكان المناسب لكل قارب، ليتمكن طاقم القارب مرعب 31، وبفضل حنكة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي، ومهارة الطاقم المعاون في القارب، من الوصول إلى خط النهاية دون أخطاء، ليظفر في النهاية بالفوز، الذي منحه اللقب.

المركز الثاني

وذهب المركز الثاني في السباق الافتتاحي إلى طاقم القارب «الذيب 40»، لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة محمد طارق الحوسني، بينما نال المركز الثالث في الترتيب العام بعد نهاية السباق، القارب «أطلس 12»، لمالكه أحمد راشد السويدي، وبقيادة ابنه النوخذة جمعة. ونجح القارب «الفهد 79»، لمالكه جاسم محمد معيوف، وبقيادة ابنه النوخذة محمد، في إحراز المركز الرابع للترتيب العام، بينما احتل القارب «السرب 80»، لمالكه النوخذة الحر راشد خادم المهيري، وبقيادة النوخذة راشد خادم المهيري، المركز الخامس.

متابعة واهتمام

وحرص علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على متابعة السباق، إلى جانب محمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، بينما أشرف على الحدث هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات. وتوجّه بالحبالة بالتهنئة إلى جميع محبي الرياضات البحرية، والمشاركين في مختلف الأنشطة والسباقات البحرية، على انطلاقة الموسم الجديد، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، من مشاركين ومنظمين، وتقديم منافسات مليئة بالبذل والعطاء. وأشاد بالحبالة بمستوى المشاركة في السباق الأول.

مؤكداً أن السباقات البحرية باتت اليوم قبلة لمختلف شرائح المجتمع، منوهاً بدور النادي، الذي يرتكز على توفير بيئة تناسب طبيعة هذه المنافسات، وتحفيز الفرد في المجتمع للإبداع دائماً. وثمّن نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الدور الكبير الذي يقوم به شركاء النجاح من المؤسسات الوطنية والدوائر الحكومية، والتي تقف دائماً خلف نجاح الأحداث والفعاليات التي ينظمها النادي.

نجاحات

أوضح هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن السباق الافتتاحي حقق النجاح المطلوب، بعدما أقيم في ظروف مناسبة، وأجواء تنافسية طيبة. وأعرب عن أمنياته في استمرار هذه الروح في باقي المنافسات.