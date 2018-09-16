الرميثي يثمّن دعم ورعاية محمد بن زايد لرياضة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمّن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورعايته الكريمة، وتشجيعه لرياضة الإمارات عامة، والجوجيتسو على وجه الخصوص، التي كان لها الأثر في تحقيق الميداليات التسع، خلال البطولة الآسيوية للجوجيتسو في إندونيسيا.

كما توجه الرميثي بالشكر إلى رئيس اتحاد الإمارات للجيوجيتسو، وأعضاء الاتحاد، واللاعبين، والجهازين الفني، والإداري، على ما قدموه وبذلوه في سبيل رفع راية الوطن، في محفل عالمي كدورة الألعاب الآسيوية.

وأشاد معاليه باستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تعزيز مكانة اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة، ورعاية المواهب الرياضية فيها، ودعم المنتخبات الوطنية في رياضة الجوجيتسو بجيل قادر على ضمان تواصل الإنجازات في المشاركات الخارجية.

وقال الرميثي، إن هذا الإنجاز الذي تحقق بإرادة قوية، وهمة عالية، يضاف إلى سلسلة رصيد إنجازات رياضة الإمارات، ويعلي من مكانة الدولة رياضياً، ويساهم في ترجمة رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الإنجازات والحفاظ على المراكز المتقدمة.

وأضاف الرميثي في تصريحه، أن الشكر موصول كذلك لاتحاد الرياضات البحرية وحصوله على ميداليتين ذهبية وأخرى فضية، واتحاد الجودو والرماية وكرة القدم بحصول كل منها على ميدالية برونزية.

وأشاد بدور الوفد المشارك وما قدموه من صورة إيجابية تعكس مكانة الدولة وأبنائها.

آملاً أن يعمل الجميع من أجل تحقيق المراكز المتقدمة والميداليات في جميع الألعاب بالدورات القادمة.