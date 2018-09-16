اتحاد الأجسام يستعد «للآسيوية»

المصدر: متابعة: فائز بجبوج

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أسماء لاعبي المنتخب الوطني للرجال والشباب والناشئين، الذين سيحملون آمال الإمارات بالفوز بالميداليات الملونة في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ستقام في نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب عمر جمعة الظاهري، ومساعد المدرب غيث الشحي والإداري إبراهيم آل علي، وجرى الكشف عن أسماء اللاعبين بحضور الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، وذلك على هامش المعسكر التدريبي المقام في رأس الخيمة.

وتوجه محمد المري بالشكر والتقدير للشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد ولكافة أعضاء مجلس الإدارة، للدعم الذي مهّد لنجاح مرحلة الإعداد الفني، وبما يسهم بنجاح المنتخب خلال المشاركة الآسيوية المقبلة.

قائمة نهائية

وأكد المدرب عمر جمعة الظاهري، أن أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم للانضمام يمثلون القائمة النهائية للمنتخب الذي سيشارك في بطولة آسيا القادمة، وقد ضمت في صفوفها لاعبين من مختلف الفئات وبما يعزز الطموح بالفوز بالميداليات الملونة، ونتطلع إلى أن يكونوا في يومهم فنياً وبدنياً وذهنياً من أجل تحقيق التطلعات، مقدماً شكره للاعب خالد علي الحاج (40) سنة، الذي قرر إلغاء اعتزاله والعودة للمشاركة مع المنتخب في فئة الماسترز، متمنياً أن يواصل اللاعب فيصل الغيص الزعابي نجاحاته الحالية بكونه بطلاً للعالم بنسخته الماضية، وذلك للمساهمة بدعم نجاحاته خصوصاً أن البطولة تقام في الإمارات. وثمّن الروح الرياضية والاستعدادات المميزة لجميع اللاعبين، وخص سعيد الماس، ومحمد الحميدي، ومثنياً على الروح الرياضية العالية لأفراد المنتخب.

14 لاعباً

ويتألف المنتخب من: فيصل الغيص الزعابي ومحمد الحميدي وهشام موسى وخالد الحاج وحمد العجمي وأحمد سهيل بن هويدن ومحمد عبد الرحيم وعلي يعقوب المازمي وعلي صلاح طاهر وعلي أحمد الحيلي وعمر أحمد الحيلي ومنصور المرزوقي ووليد سلطان الزعابي وسعيد جمعة الماس.