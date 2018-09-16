20 لاعباً لمعسكر أبيض الشواطئ استعداداً لكأس القارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال خليل أهلي مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، إن المنتخب سيدخل غداً في المرحلة الثانية من الإعداد لـ«كأس القارات»، التي ستنظم من قبل مجلس دبي الرياضي في نوفمبر المقبل، حيث سينتظم اللاعبون في معسكر داخلي في اتحاد الكرة بدبي للفترة من 16 لغاية 28 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن أبيض الشواطئ أكمل فترة الإعداد الأولى على ملعب شاطئ الممزر في دبي تحت إشراف المدرب الوطني محمد المازمي ومساعديه سعيد المازمي والبرازيلي فيكتور فاسكيس، التي استمرت لما يقرب من 4 أسابيع.

وأوضح مدير المنتخب، أن فترة الإعداد الثالثة ستكون ضمن معسكر خارجي تم الانتهاء من ترتيباته في دولة الكويت الشقيقة للفترة من 29 سبتمبر لغاية 11 أكتوبر القادم، تتخلله أربع مباريات ودية مع منتخب الكويت، فيما يجري حالياً الانتهاء من ترتيب استضافة المنتخب العُماني الشقيق في منتصف أكتوبر ولعب تجربتين وديتين في دبي، الأمر الذي يعتبر إعداداً جيداً للأبيض قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد، التي ستكون قبيل بدء البطولة القارية، وجارٍ التحضير للعب مباراتين وديتين كذلك مع منتخبين من المنتخبات التي ستشارك في كأس القارات.

ولفت أهلي، إلى أن الجهاز الإداري والفني للمنتخب وبالتنسيق مع لجنة وإدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة أعدوا برنامجاً تحضيرياً جيداً لأبيض الشواطئ يعتبر هو الأفضل، حيث سيصل عدد المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب ما يقرب من ثماني مواجهات، ستساعد كثيراً في تنظيم وترتيب صفوف المنتخب وخلق حالة من التجانس والتناغم ورفع الحالة البدنية للاعبين خاصة بعد انضمام عناصر جديدة للأبيض ضمن خطة التصعيد والإحلال الإيجابية التي تنتهجها لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.