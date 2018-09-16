الأبيض يدشن مشاركته في «آسيوية» ناشئي اليد

المصدر: عمان- فائز بجبوج

يدشن منتخبنا الأبيض الصغير مشواره في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، مشواره في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي اليد، بمواجهة المنتخب العنابي لـ «الدولة المجاورة»، لحساب المجموعة الرابعة التي تجمعنا مع إيران واليابان، وتشهد الجولة الأولى للبطولة انطلاق أولى المباريات في الحادية عشرة صباح اليوم و 6 مباريات لحساب المجموعات الأربع، التي تمثل 14 دولة تشارك في هذه البطولة التي تقام مبارياتها على ارض صالة الأميرة سمية، في قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان وتمتد لغاية 26 من الشهر الجاري.

وكانت بعثة الإمارات قد حطت رحالها مساء أول من أمس واستقرت في فندق حرير بضاحية الرشيد بعمان، وتتنافس الفرق المشاركة لحجز 4 مقاعد تؤهلها بلوغ بطولة العالم لناشئي اليد في مقدونيا عام 2019.

مباريات اليوم

تنطلق المباراة الأولى في العاشرة صباحاً وتجمع بين منتخبي إيران واليابان لحساب المجموعة الرابعة، وتعقبها مباراة الهند مع العراق لحساب المجموعة الثالثة، ومن ثم المباراة الثالثة يلتقي فيها منتخبا الصين والسعودية، وتعقبها المباراة الرابعة ولنفس المجموعة الأولى وتجمع بين منتخبي سلطنة عمان والبحرين.

وكان في وداع بعثة منتخبنا أول من أمس في مطار دبي الدولي، كل من محمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد والأمين العام نبيل عاشور، وضمت البعثة كلاً من ناصر الحمادي رئيساً إلى جانب الجهازين الفني والإداري و20 لاعباً.