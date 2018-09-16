افتتاح موسم الجودو أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكمل اتحاد المصارعة والجودو، كافة الترتيبات لانطلاقة موسم الجودو، الذي تتجدد انطلاقته بإقامة بطولة كأس عام زايد 2018، يوم الجمعة 12 أكتوبر المقبل، بصالة نادي الشارقة الرياضية (نادي الشعب سابقاً)، بمشاركة 400 لاعب من مختلف الفئات العمرية. واعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، الجدول الزمني لفعاليات البطولة الافتتاحية.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي، أن البطولة ستشهد ترجمة وتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة اللاعبين من أبناء المواطنات وحَمَلة جواز سفر الإمارات، ومواليد الدولة والمقيمين، في المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية.