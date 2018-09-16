«الهوكي» يعتمد الدوري ذهاباً وإياباً لأول مرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر اتحاد الإمارات للهوكي إقامة مسابقة الدوري الذي سينطلق في أكتوبر المقبل، بنظام الذهاب والإياب لأول مرة بالدولة، من أجل زيادة المردود الفني للبطولة، بما يخدم المنتخبات الوطنية للعبة ورفع المستوى الفني للاعبين المواطنين، من خلال الاحتكاك في المباريات بالنظام الجديد، كما تقرر توسيع نطاق مشاركة فرق الجاليات المقيمة على أرض الدولة في المسابقات للاستفادة من خبراتها في النهوض بهوكي الإمارات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد بمقره في دبي، برئاسة إسماعيل علي البنا رئيس الاتحاد، وتم خلاله اعتماد مقترح لجنة المسابقات والمنتخبات برئاسة عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، بإقامة الدوري من دورين ذهاباً وإياباً الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع إلى جانب البنا رئيس الاتحاد وعتيق جمعة الأمين العام، أعضاء مجلس الإدارة: فاهم سلطان الخوري الأمين العام المساعد، وصديق أحمد بن رشيد المدير المالي، وعبيد راشد اللاغش، وتغيب لظروف خاصة كل من عبد الله الطنيجي، والدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان.

تطوير اللعبة

وافتتح إسماعيل علي البنا رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع، بكلمة قدم فيها الشكر للأعضاء على ما يبذلونه من جهود في دعم وتطوير رياضة الهوكي بالدولة، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في خدمة رياضة الإمارات والهوكي على وجه الخصوص، مؤكداً حرص الاتحاد على تحقيق توجيهات الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، في تفعيل العمل ليحقق جدواه في النهوض برياضة الإمارات والوصول بها إلى مصاف العالمية. وكلف البنا رئيس الاتحاد لجنة المسابقات والمنتخبات، بدراسة إقامة دورات فنية تأهيلية للعمل على توفير كادر فني متخصص بالاتحاد، قادر على إدارة كافة الشؤون الفنية للعبة وتسيير المسابقة على الوجه الأمثل.

ميزانية تقديرية

وكلف رئيس الاتحاد اللجنة النسائية بموافاة المجلس بالميزانية التقديرية للفرق النسائية خلال الموسم الرياضي الجديد 2018-2019، لرفعها إلى الهيئة العامة للرياضة للموافقة، وإدراج مخصص النشاط النسائي ضمن مخصصات الاتحاد حتى يتسنى تفعيل دور الفرق النسائية. كما وجه الرئيس لجنة المسابقات والمنتخبات بوضع تصور الميزانية التقديرية لكافة المسابقات والأنشطة ومخصصات مراكز التدريب خلال الموسم الجديد 2018-2019، بالتنسيق مع المدير المالي للاتحاد، ليتم توفير مستلزمات إقامة وتنظيم المسابقات المحلية.

عقب ذلك عرض عتيق جمعة خطة نشاط الموسم الرياضي الجديد، التي اعتمدها المجلس بالإجماع، مشيداً بالفكرة المقترحة من لجنة المسابقات بتطبيق نظام الذهاب والإياب في دوري الهوكي لأول مرة.

عرض تفصيلي

وقام محمد الشربيني المشرف العام للأنشطة الرياضية والمدرب بالاتحاد بتقديم عرض تفصيلي عن خطة النشاط الرياضي للمراحل السنية بالمدارس الخاصة الموسم الرياضي، منوهاً بالمبادرات الجديدة في شأن توفير الدعم الفني لفرق أندية ومراكز الهوكي بالدولة. وبناء على دعوة الاتحاد العربي للهوكي للإمارات للمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مسقط، وجه رئيس الاتحاد بتكليف لجنة المسابقات والمنتخبات بإعداد تقرير فني تفصيلي عن مدى جاهزية الفريق الذي سيتم ترشيحه لتمثيل الدولة.

وبعد استعراض لائحة الأندية والمراكز الخاصة ومناقشة مجلس الإدارة، وجه المجلس بعمل بعض التعديلات القانونية، لضمان مصلحة الطرفين وعدم الإخلال بالقوانين العامة للدولة.

تحفيز



وجه إسماعيل البنا بوضع الأطر اللازمة لاستقطاب وتحفيز فرق الجاليات للمشاركة في الدوري والمسابقات المدرجة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي الحالي.