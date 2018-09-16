الجزيرة يتخطى الوحدة في كأس اليد

المصدر: متابعة- فائز بجبوج

نجح فريق الجزيرة لكرة اليد في تخطي الوحدة، الضيف الجديد على ساحات اللعبة، بفوز مستحق وبنتيجة 20-15، بختام الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس الإمارات لكرة اليد والتي انطلقت أول من أمس، كما استهل الشارقة والنصر مشوارهما، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 19-19 في المباراة التي أقيمت على ارض الصالة البيضاء بنادي الشارقة. وجاءت بداية مباراة الشارقة والنصر حذرة عكسها الفقر في الأهداف في ظل انتظار كل طرف لكشف أوراق الآخر، واستمر اللعب سجالاً هدفاً بهدف لغاية التعادل 3-3، ثم يتقدم أصحاب الأرض وبفارق لم يتجاوز الهدفين لنهاية الشوط الأول 11-9.

استمرار التقدم

واستمر تقدم الشارقة لغاية الدقيقة الثامنة ليدرك النصر التعادل 15-15، ويواصل صحوته ليصل بالنتيجة إلى 18-15، ويعود أصحاب الأرض للمباراة ويدركون التعادل 18-18 ويتقدمون بالهدف قبل أن يدرك لاعب النصر يعقوب محسن هدف التعادل الأخير 19-19 بنهاية المباراة التي أدارها ياسر النقبي وفاضل غلوم وعلى الطاولة حسين السيد ونبيل عبد الله وراقبها جمال سيف، وشهدها عدد كبير من إدارة الناديين.

فوز مستحق

ونجح فريق الجزيرة في تخطي فريق الوحدة بلقاء أبناء العاصمة وبنتيجة 20-15 في بداية مشوار الفريقين بموسم اليد، وجاءت بداية المباراة لمصلحة الضيف الجديد بالتقدم والجزيرة صاحب الأرض يعادله للمرة الأخيرة 4-4 في الدقيقة الثالثة عشرة من الشوط الأول، ومن ثم يأخذ فريق الجزيرة زمام التقدم بالأهداف والتي لم تتجاوز الثلاثة لنهاية الشوط 11-8.

أفضلية التقدم

وحافظ أصحاب الأرض على أفضلية التقدم خلال الشوط الثاني، رغم أن مدربهم الجديد ثابت محفوظ خاض المباراة بمعظم لاعبيه من العناصر الشابة وبدون محترف، ورغم النتيجة بفارقها الـ 5 أهداف فقد قدم فريق الوحدة مباراة جيدة في أول ظهور له بساحات كبار أقوياء اللعبة، خلال المباراة التي أدارها الحكمان خالد جمال وشهاب احمد وعلى الطاولة إسماعيل سالم ومحمد جمعة. وشهد المباراة راشد الهاملي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية للألعاب الأخرى ومحمد حسن السويدي رئيس مجلس الإدارة الأسبق ومحمد الحوسني مدير العمليات والمدير التنفيذي لشركة الألعاب الأخرى.

بطاقات

لم تخل المباراة من الشد والتوتر، الذي شهد البطاقة الحمراء للاعب الشارقة إبراهيم القرص، ومن ثم البطاقة الصفراء لإداري الشارقة عمران عبد الله ومدرب النصر وليد بن عمر.