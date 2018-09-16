منتخب الطائرة يفوز في «التحدي الآسيوي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة للرجال، أمس، على منتخب منغوليا 3 - 1 شوط واحد، ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس التحدي الآسيوي في سيرلانكا، ويلعب منتخبنا اليوم مع بنغلاديش، ومع العراق غداً.

وتمكن «الأبيض» من حسم الشوطين الأول والثاني أمام منغوليا لصالحه 31 - 29 و25 - 22، ولكنه تعثر في الشوط الثالث بالخسارة 20 - 25، قبل أن يستعيد تفوّقه، ويفوز بالشوط الرابع 25- 21، ويخوض منتخبنا مواجهته الثانية اليوم، مع بنغلاديش، ثم مع المنتخب العراقي. يشارك منتخبنا في البطولة، بهدف تحسين تصنيفه الآسيوي، وتحضيراً لخوض النسخة 21 من البطولة العربية المقررة في مصر من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.