بطولة «شرطة أبوظبي» للرماية أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق على ميادين الرماية في الوثبة «الحفار» أكتوبر المقبل، منافسات بطولة درع القائد العام لشرطة أبوظبي للرماية 2018. وينظم البطولة مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، ومركز التربية الرياضية الشرطية.

وكانت إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية، في قطاع الموارد البشرية، عقدت اجتماعاً لمختلف القطاعات الشرطية لبحث الاستعدادات للبطولة، والتنسيق المشترك بهذا الشأن.

وأوضح الرائد، علي بن سودين رئيس قسم الرماية في إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، أن البطولة تشمل، رماية البندقية لفئتي الرجال والسيدات ورماية المسدس تكتيكي لفئات الضباط، والرجال والسيدات، ورماية المسدس لفئتي الرجال والسيدات، وإسقاط الصحون.

وأكد حرص شرطة أبوظبي، على رفع كفاءة منتسبيها في رياضة الرماية، بتوفير التدريبات اللازمة لهم لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج في بطولات هذا النوع من الرياضة. حضر الاجتماع المقدم جاسم الحوسني، من قطاع الموارد البشرية، والمقدم محمد عبيد الخييلي، من قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط من مختلف القطاعات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.