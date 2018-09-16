عودة قوية لرجال الوحدة في مسابقات الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حقق الوحدة فوزاً كبيراً على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جرت بينهما في صالة نادي العين أول من أمس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال. حصد الوحدة، 3 نقاط كاملة في أول ظهور رسمي للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي، بعد إيقاف قرار التجميد، والذي طبقته شركة الوحدة للألعاب الرياضية على الفريق منذ حوالي 3 مواسم.

وتصدر «العنابي» ترتيب المجموعة الأولى للبطولة، والتي يفتتح بها رسمياً الموسم الجديد للكرة الطائرة، وبفارق نقطة واحدة عن حتا الذي جاء ثانياً، بعد فوزه على عجمان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جرت بينهما في صالة نادي الوصل، واحتل عجمان المركز الثالث بنقطة واحدة.

فيما تمكن شباب الأهلي من الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، على الظفرة الوافد الجديد على مسابقات الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، والذي تمكن من تقديم مباراة قوية، رغم عدم وجود لاعب أجنبي حتى الآن في صفوفه، لعب فيها فارق الخبرة، لمصلحة شباب الأهلي الذي وضع أول 3 نقاط في رصيده.