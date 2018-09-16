الطاهر يتصدر دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انفرد المصري فؤاد الطاهر بصدارة بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة قياسية وصلت لأكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 27 دولة، من بينهم 16 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 7 نقاط بنهاية الجولة السابعة، فيما حل المصنف الأول الأرميني غابرييل ساركيسيان في المركز الثاني بـ6,5 نقاط واحتل 4 لاعبين المركز الثالث بـ6 نقاط هم الناشئ الدولي سلطان الزعابي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، والفلبيني الدولي مورتال مارلون والأستاذ الدولي المغربي علي صبار والباكستاني الدولي مرتضى علي.