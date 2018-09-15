مباراتان في كأس اليد الليلة

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس الإمارات، حيث تشهد جولة اليوم لحساب المجموعة الثانية مباراتين، المباراة الأولى تجمع الوصل مع العين في صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء في الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يحل الظفرة ضيفاً على فريق شباب الأهلي في ظهورهما الأول بهذا الموسم.

وتشهد بطولة كأس الإمارات مشاركة 9 أندية تم تقسيمها لمجموعتين.

ويسعى الوصل لتجاوز ضيفه بخبرات معظم لاعبيه القدامى، إلى جانب انضمام محمد سعيد وشقيقه عبد الله ومعهما عباس الصفار، إلى جانب مشاركة جليل معاشو كونه من المقيمين، ومن خلفهم الحارس محمد إسماعيل.

وبنفس الطموح يتطلع العين للعودة من زعبيل بفوز يمنحه الدافع لمواصلة مشواره، بمجموعة من لاعبيه القدامى، إلى جانب النسبة الأكبر من العناصر الشابة.

المباراة الثانية

ويتطلع فريق شباب الأهلي لبداية جيدة بقيادة مدربه الوطني خالد أحمد، بعد أن اطمأن على جاهزية فريقه خلال تحضيراته للموسم، خاصة بعد أن دعم صفوفه مبكراً بتعاقده مع التونسي سليم الهدوي.

ويدرك الظفرة صعوبة المهمة عندما يواجه فريقاً كبيراً بحجم شباب الأهلي، وسيسعى المصري حسن محمد مدرب الفريق الجديد بساحات اللعبة وبموسمه الأول بين كبار اللعبة للخروج من المباراة بنتيجة مرضية، بهذه المجموعة من لاعبي بعض الأندية إضافة لعدد من اللاعبين المقيمين وحاملي جوازات الدولة، سعى خلال مراحل الإعداد للموسم لتوليفة متجانسة لخوض منافسات الموسم.