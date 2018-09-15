«دبي الرياضي» يطلق موسماً جديداً من «غرس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي فعاليات الموسم الجديد من برنامج «غرس» التربوي الرائد، الذي يهدف إلى تعزيز القيم السلوكية لدى منتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي.

ويقام البرنامج تحت شعار «رياضي على خطى زايد». ونظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع صباح الأربعاء الماضي، في قاعة ميدان الابتكار بمقر المجلس جلسة نقاشية تحت عنوان «معاً نحو مجتمع آمن»، حضرها عدد من مديري الشركات وأكاديميات كرة القدم.

وتحدث خلال الجلسة جمال أحمد مسؤول قسم التطوير في خدمة الأمين بشرطة دبي عن دور الأندية في تنمية الوعي الأمني للاعبين ورفع روح الولاء والانتماء للوطن باعتبار الأندية شريكاً أساسياً في حماية أبناء الوطن، باعتبار أن كل من يعيش على أرض الوطن هو شريك في أمنه، ووضح أن على الأندية التركيز على سلوك اللاعبين والإداريين وتنمية الطموح لديهم.

والمحافظة على الصحة العامة، والتقيد بالتعليمات الخاصة بالدولة، كما قدم نماذج لأشهر اللاعبين الدوليين الذين أنهوا مسيرتهم الرياضية والمهنية بشكل سيئ بسبب عدم التقيد بالسلوك السليم وإهدار الصحة وتجاهل التعليمات.

عامل نفسي

فيما أكدت بشرى قائد من هيئة تنمية المجتمع، أهمية العامل النفسي لدى الجيل الصاعد من الرياضيين من خلال المتابعة المتواصلة من قبل مسؤولي الأندية ويأتي أولياء الأمور في المقام الأول من أجل إكساب اللاعبين المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصياتهم والحفاظ عليهم من المخاطر السلوكية الخاطئة.

وقدمت عرضاً عن أساليب حماية اللاعبين الأطفال من الإساءة والإهمال وانتهاء الحقوق عن طريق التعرف على أنواع الإساءات التي يتعرض لها الطفل سواء نفسية أو بدنية أو جنسية، والآثار السلبية المترتبة عليها في المجتمع، وكيفية اكتشافها وطرق معالجتها بتوفير المساعدة النفسية والاجتماعية للأطفال الذين تعرضوا للإهمال والإساءة بأنواعها المختلفة.

وفي نهاية الجلسة الحوارية قدم علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي الدرع التذكارية للمجلس مع ممثلي شرطة دبي الحاضرين في الورشة.

ورش عمل

ويتضمن برنامج «غرس» تنظيم عدد من الأنشطة على مدار العام، منها ورش عمل ومحاضرات وجلسات نقاشية للاعبين والإداريين والمدربين وأولياء الأمور وسائقو الحافلات، وذلك بدعم من عدد من المؤسسات الوطنية منها القيادة العامة لشرطة دبي، وزارة شؤون الرئاسة - الأرشيف الوطني، مؤسسة الإمارات، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة تنمية المجتمع، هيئة دبي للثقافة والفنون، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتم اختيار شعار الدورة الجديدة من البرنامج «رياضي على خطى زايد» لتخليد وغرس شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ومبادئه وقيمه كمثال للقائد القدوة الذي يحتذي به اللاعبون ومواصلة نهجه والسير على خطاه، وذلك من خلال تمكين وإشراك اللاعبين في المبادرات المجتمعية والتطوعية في مختلف مجالات العمل المجتمعي والإنساني.

محاور مختلفة

ويدور البرنامج حول ستة محاور رئيسية هي: محور الهوية الوطنية والتراث، ويتم خلالها تعزيز الانتماء الوطني والمشاركة في المبادرات والفعاليات الوطنية الرسمية مثل اليوم الوطني ويوم العلم ويوم الشهيد وتنظيم الأنشطة التراثية لتعزيز سبل الحفاظ على الموروث الشعبي.

ومحور التعليم والثقافة ويتم تعزيز اللغة العربية «لغتي هويتي» من خلال الحض على القراءة وإنشاء مكتبات في الأندية، ومحور الصحة، ويتم المشاركة في الحملات التثقيفية والتوعية والوقاية من أمراض السكري والسرطان والأمراض الوراثية والتوحد والحض على التبرع بالدم.

كما يدور البرنامج حول محور المجتمع الذي يتم خلاله تنظيم زيارات ميدانية للدور المخصصة لكل من كبار السن والأيتام وأصحاب الهمم والمستشفيات والنزلاء في السجون، ومحور العطاء والتطوع، ويشجع اللاعبين على المساهمة في التبرعات للأسر المتعففة، تقديم وجبات للعمال، الاستغاثة في الطوارئ، توزيع كسوة للمحتاجين، ويشمل أيضاً محور البيئة، حيث يتم المشاركة في حملات التوعية البيئية والمحافظة عليها.

استراتيجية

يأتي برنامج «غرس» في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس، الساعية إلى خلق بيئة رياضية ذات قيم أخلاقية من خلال جعل بيئة الأندية الرياضية في دبي آمنة وجاذبة للمواهب من الفتيان والفتيات.